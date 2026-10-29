Астрологи перечислили знаки зодиака, которых ждет мощный апгрейд в конце ноября

Жизнь в ноябре 2026 года наконец-то начнет налаживаться у трех знаков зодиака. К концу месяца они заметят существенную разницу в своем отношении к тому, как складывались некоторые события, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, с этим во многом связано завершение ретроградного движения Венеры и Меркурия в середине месяца. Также 22 ноября Солнце входит в созвездие Стрельца, образуя один из самых удачливых транзитов в астрологии. Так что к концу ноября дела некоторых знаков пойдут намного лучше.

Стрелец

Ретроградные Венера и Меркурий тяжело дались вам. Полнолуние в Тельце 26 октября тоже было непростым. Вы много размышляли и, возможно, заново переживали прошлые проблемы в отношениях или финансовые трудности. К счастью, 13 ноября обе планеты перейдут в прямое движение. После этого, Стрельцы, дела у вас пойдут намного лучше. В этом месяце вы постепенно начнете снова чувствовать себя собой. Солнце войдет в ваш знак 22 ноября. Вы готовы к большему взаимодействию с миром, а не к жизни в своих мыслях. Это делает вас очень привлекательным для других людей.

Скорпион

25 октября Венера вернулась в ретроградное движение в Весы, транзит, который обычно выявляет старые подсознательные проблемы. Хотя Венера пробудет в Весах недолго в этом месяце, ситуация улучшится после того, как 13 ноября она вернется в прямое движение. 26 ноября Марс покинет Лев и перейдет в Деву, знак, который гораздо лучше вам подходит. Это начало позитивного и очень общительного цикла. Ожидайте активного налаживания контактов. Меркурий будет находиться в прямом движении в вашем зодиакальном знаке еще несколько недель, поэтому общение выйдет на первый план. Вы будете чувствовать себя особенно любопытными. Это также даст вам мощное стремление к самовыражению, что должно принести свои плоды.

Овен

Вы только что пережили период, когда вам пришлось уделять больше внимания своим финансам. Не говоря уже о необходимости разобраться с прошлыми отношениями и, вероятно, с каким-то их завершением. Это для вас период ретроградного движения планет. К счастью, Венера и Меркурий вернутся в прямое движение 13 ноября. 22 ноября Солнце войдет в благоприятный знак Стрельца. Это означает, что в воздухе витают новые идеи. Юпитер все еще находится в Льве, расширяя вашу личную жизнь и дружеские связи.

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