#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+9°
$
457.09
508.42
5.67
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+9°
$
457.09
508.42
5.67
Советы

Астрологи перечислили знаки зодиака, которых ждет мощный апгрейд в конце ноября

Спортсмен, парень, отдых, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 05:29 Фото: magnific
Жизнь в ноябре 2026 года наконец-то начнет налаживаться у трех знаков зодиака. К концу месяца они заметят существенную разницу в своем отношении к тому, как складывались некоторые события, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, с этим во многом связано завершение ретроградного движения Венеры и Меркурия в середине месяца. Также 22 ноября Солнце входит в созвездие Стрельца, образуя один из самых удачливых транзитов в астрологии. Так что к концу ноября дела некоторых знаков пойдут намного лучше.

Стрелец

Ретроградные Венера и Меркурий тяжело дались вам. Полнолуние в Тельце 26 октября тоже было непростым. Вы много размышляли и, возможно, заново переживали прошлые проблемы в отношениях или финансовые трудности. К счастью, 13 ноября обе планеты перейдут в прямое движение. После этого, Стрельцы, дела у вас пойдут намного лучше. В этом месяце вы постепенно начнете снова чувствовать себя собой. Солнце войдет в ваш знак 22 ноября. Вы готовы к большему взаимодействию с миром, а не к жизни в своих мыслях. Это делает вас очень привлекательным для других людей.

Скорпион

25 октября Венера вернулась в ретроградное движение в Весы, транзит, который обычно выявляет старые подсознательные проблемы. Хотя Венера пробудет в Весах недолго в этом месяце, ситуация улучшится после того, как 13 ноября она вернется в прямое движение. 26 ноября Марс покинет Лев и перейдет в Деву, знак, который гораздо лучше вам подходит. Это начало позитивного и очень общительного цикла. Ожидайте активного налаживания контактов. Меркурий будет находиться в прямом движении в вашем зодиакальном знаке еще несколько недель, поэтому общение выйдет на первый план. Вы будете чувствовать себя особенно любопытными. Это также даст вам мощное стремление к самовыражению, что должно принести свои плоды.

Овен

Вы только что пережили период, когда вам пришлось уделять больше внимания своим финансам. Не говоря уже о необходимости разобраться с прошлыми отношениями и, вероятно, с каким-то их завершением. Это для вас период ретроградного движения планет. К счастью, Венера и Меркурий вернутся в прямое движение 13 ноября. 22 ноября Солнце войдет в благоприятный знак Стрельца. Это означает, что в воздухе витают новые идеи. Юпитер все еще находится в Льве, расширяя вашу личную жизнь и дружеские связи.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые скоро забудут о безденежье.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Девушка, осень, пейзаж
08:17, 26 августа 2026
Астрологи назвали знаки зодиака, которых ждет долгожданный прорыв до конца сентября
Игрушка, природа, человек
08:30, 25 марта 2026
Известны знаки зодиака, которых ждут благоприятные повороты судьбы до конца марта
Прыжок, небо, спортсмен
08:30, 24 мая 2026
Названы знаки зодиака, которых ждет настоящий прорыв в конце мая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Матч &quot;Кайрат&quot; - &quot;Бейтар&quot; в Лиге чемпионов
05:02, Сегодня
Видеообзор стартовой победы "Кайрата" в футзальной Лиге чемпионов
Максим Худяков стал главным тренером молодёжной сборной Казахстана по хоккею
04:53, 29 октября 2026
Максим Худяков возглавил молодёжную сборную Казахстана по хоккею
Матч &quot;Кулагер&quot; - &quot;Бейбарыс&quot;
04:05, 29 октября 2026
"Бейбарыс" в серии буллитов обыграл "Кулагер"
Фабио Челестини стал главным тренером &quot;Бёрнли&quot;
03:23, 29 октября 2026
"Бёрнли" Дастана Сатпаева официльно возглавил новый главный тренер
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: