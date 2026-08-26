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Астрологи назвали знаки зодиака, которых ждет долгожданный прорыв до конца сентября

Девушка, осень, пейзаж, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 08:17 Фото: magnific
К концу сентября 2026 года жизнь трех знаков зодиака может улучшиться. С самого начала и до конца этот месяц даст трем знакам зодиака возможность полностью раскрыть свой потенциал, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Yourtango, благодаря Венере, Меркурию и сентябрьскому равноденствию планеты некоторых знаков зодиака займут благоприятные позиции.

Близнецы

В сентябре 2026 года вас ждут интересные карьерные перемены, которые улучшат вашу жизнь. В течение первых 10 дней сентября Венера остается в Весах. В этот период вы становитесь более притягательны для окружающих. Однако 10 сентября Венера переходит в Скорпион, где останется до конца месяца и улучшит вашу работу и здоровье. 28 сентября Марс покидает Рак и переходит в Лев, соединяясь с Юпитером. Это благоприятное время для принятия взвешенных рисков или участия в публичных выступлениях. К концу сентября вы окажетесь в совершенно новом и позитивном цикле, оставив позади более стрессовую первую половину месяца.

Овен

К концу сентября некоторые особо сильные и чрезмерно эмоциональные трения утихнут, поскольку Марс перейдет в более благоприятный для вас знак. Когда Марс и Юпитер встретятся в вашем пятом доме, это может оживить ваши дружеские и любовные связи. Вторая половина месяца знаменует собой начало сезона Весов. Этот знак олицетворяет гармонию и мир, поэтому этот период может помочь вам преодолеть прошлые трудности. К концу сентября вы больше не будете чувствовать себя застрявшими или погрязшими в эмоциях, и сможете вздохнуть с облегчением.

Лев

В конце сентября, когда Марс войдет в знак Льва, вы можете ожидать мощного прилива энергии. Уверенное движение вперед станет благоприятным моментом, если вы подумывали о значительных переменах в своей жизни. Марс соединяется с Юпитером в вашем первом доме. Этот дуэт может дать огромное количество позитива и взрыв творческой и физической энергии. Меркурий войдет в Весы 10 сентября, а Солнце присоединится к Весам в вашем третьем доме 22 сентября. Это время, когда у вас могут появиться мощные идеи для стратегического мышления и создания чего-то нового.

Ранее стали известны знаки зодиака, жизнь которых станет заметно проще совсем скоро.

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Аксинья Титова
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