Удача будет на их стороне: названы четыре знака зодиака – счастливчика ноября

Ноябрь 2026 года может принести некоторым знакам зодиака новые возможности, приятные знакомства и важные перемены. Астрологи рассказали, кому особенно повезет в последний месяц осени, сообщает Zakon.kz.

По прогнозу таролога и ясновидящей Галины Янко, главными счастливчиками ноября станут Львы, Весы, Стрельцы и Овны. Благоприятные астрологические события месяца, по ее мнению, создадут условия для карьерного роста, улучшения отношений и финансовых перспектив. При этом эксперт советует избегать излишней самоуверенности и необдуманных решений, пишет kiz.ru.

Лев

Главный акцент месяца для Львов – соединение Марса и Юпитера в их знаке 16 ноября. В астрологической трактовке оно поддерживает инициативу, лидерство и желание заявить о себе. Предлагайте идеи, презентуйте результаты работы, обсуждайте новые обязанности или возвращайтесь к проекту, который раньше оставался в тени. Секстиль Венеры и Марса 10 ноября поддержит общение, а секстиль Венеры и Юпитера 4 и 28 ноября – дружеские встречи и романтические инициативы. В личной жизни можно чаще выходить из привычного круга и открыто говорить о своих желаниях.

Не ждите приглашения: сами связывайтесь с нужными людьми и показывайте результаты. Но оценивайте силы трезво: аспекты 18-19 ноября предупреждают о риске переутомиться и дать поспешные обещания.

Весы

Для Весов важен разворот Венеры, их планеты-покровителя, в прямое движение 14 ноября. В первой половине месяца полезно пересмотреть ожидания в отношениях и финансовые привычки: какие договоренности устарели, на что уходит бюджет и где вы соглашаетесь на меньшее, чем заслуживаете. После середины ноября можно вернуться к отложенным разговорам, восстановить контакты и обсудить планы. Секстиль Венеры и Юпитера 4 ноября и его повторение 28 ноября задают символически благоприятный фон для симпатий, переговоров и поиска выгодных условий. В любви удача может проявиться в большей ясности и готовности услышать друг друга.

Поднимайте неудобные темы, приводите бюджет в порядок и не соглашайтесь на невыгодные условия только ради гармонии. Гарантированных денежных поступлений звезды не обещают, но напоминают: взвешенное решение порой ценнее случайной выгоды.

Стрелец

Солнце перейдет в знак Стрельца 22 ноября, и последние дни месяца будут связаны с движением, любознательностью и уверенностью в своем направлении. Это подходящее время для обучения, путешествий, профессионального развития или проекта, который требует взглянуть на ситуацию шире. Тригон Солнца к Нептуну 24 ноября связан с вдохновением, секстиль к Плутону 25 ноября – с готовностью к переменам, а тригон к Сатурну 30 ноября – с умением придать замыслам конкретную форму. Карьерная возможность может открыться там, где вы готовы выйти за рамки привычных задач и освоить новый навык. Выберите одну перспективную цель, изучите условия и сделайте первый шаг: отправьте заявку, запишитесь на курс, обсудите новую роль или наметьте поездку.

Не пытайтесь изменить всю жизнь за день: последовательное движение полезнее десятка импульсивных обещаний.

Овен

Конец ноября предлагает Овнам соединить решительность с четким планом. Тригон Солнца в Стрельце к Нептуну в Овне 24 ноября трактуется как символ вдохновения и поиска новых ориентиров, а тригон Солнца к Сатурну 30 ноября – как напоминание о дисциплине и практических шагах. Стоит вернуться к идее, которую вы давно обдумываете, но не решались воплотить. Это может быть смена профессионального направления, личный проект, обучение или решение, расширяющее привычные границы. Удача здесь – скорее в возможности увидеть реальный путь к цели, чем в подарке судьбы.

Определите ближайшее действие и проверьте сроки, ресурсы и последствия. Иногда достаточно отправить письмо, договориться о встрече или составить бюджет проекта. Такой шаг полезнее, чем обещать себе начать новую жизнь с понедельника и снова откладывать решение.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее астрологи заявили, что пять знаков зодиака ждет удачное начало ноября.