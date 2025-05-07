Астрологи назвали три знака зодиака, на которых обрушится удача 8 мая

8 мая 2025 года астрологи обещают всем легкий и приятный день. Но трем знакам зодиака сегодня повезет особенно, сообщает Zakon.kz.

По информации Mail.ru, вот что подготовили им звезды:

Телец

От вашего острого взгляда не скроется ни одна мелочь, а исправить свои промахи вы сумеете быстро и эффективно. Звезды советуют посвятить время общению с близкими. Идеально сложится как приятное времяпрепровождение, так и обсуждение серьезных вопросов и планов на будущее.

Лев

Если какие-то задачи не поддавались вам в последнее время, желательно сосредоточиться на них с самого утра: вы быстро убедитесь, что решение буквально лежало у вас перед носом – осталось только протянуть руку и воспользоваться им.



Стрелец

Отличный день, чтобы начать что-то новое: сегодня вам хватит уверенности в себе и удачи, чтобы реализовать самые амбициозные и смелые мечты. Звезды обещают, что сам процесс работы над новым проектом доставит вам огромное удовольствие, а первые успехи не заставят себя ждать.

Ранее астрологи перечислили знаки зодиака, среди которых больше всего долгожителей.