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Карьера, деньги и признание: кому астрологи предсказали удачу в субботу

Карьера, деньги и признание: кому астрологи предсказали удачу в субботу, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2026 00:34 Фото: magnific.com
Суббота, 14 ноября 2026 года, может стать удачным днем для четырех знаков зодиака. Согласно астрологическому прогнозу, противостояние Марса во Льве и Северного узла в Водолее создаст условия для перемен, карьерного роста и привлечения финансового благополучия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал YourTango со ссылкой на астрологов, такое расположение планет поможет некоторым людям преодолеть сомнения, активнее добиваться своих целей и обратить внимание на новые перспективы.

Овен

Овнам предстоит почувствовать прилив вдохновения и мотивации. Марс во Льве поможет им получать удовольствие не только от результата, но и от самого процесса достижения целей. У представителей знака могут появиться интересные идеи и желание избавиться от того, что мешает личному развитию. Пример успешного друга или близкого человека способен подтолкнуть Овнов к важным переменам.

Козерог

Козерогам звезды, согласно прогнозу, обещают благоприятные возможности в профессиональной и финансовой сферах. Усилия представителей знака могут получить достойное вознаграждение. Не исключено, что им предложат руководящую должность или предоставят возможность проявить себя. Астрологи советуют не занижать собственную ценность и смелее говорить о своих ожиданиях.

Скорпион

Скорпионам 14 ноября стоит проявить инициативу и напомнить окружающим о своих достижениях. Умение брать на себя ответственность и руководить процессами может принести хорошие результаты. По мнению астрологов, сейчас не время оставаться в тени: профессиональные усилия представителей знака могут наконец получить заслуженное признание.

Водолей

Для Водолеев ключом к удаче станут отношения и партнерство. Астрологи советуют уделить больше внимания людям, с которыми представители знака сотрудничают или поддерживают близкие отношения. Поддержание контактов и взаимная помощь могут открыть доступ к новым возможностям. При этом личностный рост Водолеев способен привлечь к ним внимание людей, готовых поддержать и помочь в нужный момент.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, что жизнь трех знаков зодиака начнет меняться к лучшему.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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