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Жизнь трех знаков зодиака начнет меняться к лучшему уже 13 ноября

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 01:49 Фото: magnific
13 ноября 2026 года принесет долгожданное облегчение представителям трех знаков зодиака. Растущая Луна в Козероге поможет отпустить накопившиеся проблемы и взглянуть на мир проще, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал YourTango со ссылкой на астролога и интуитивного эксперта Руби Миранду, этот день станет отличным поводом для переосмысления жизненных приоритетов и избавления от лишнего эмоционального груза.

Телец

Первыми на очереди Тельцы. Представители этого знака часто принимают все близко к сердцу и взваливают на себя чужие проблемы. Однако влияние лунного периода подтолкнет их к мысли, что пора перестать тратить энергию на чужие битвы. Близкие наконец оставят Тельцов в покое, позволив им выдохнуть и заняться собственной жизнью.

Дева

Для Дев этот день принесет долгожданное внутреннее успокоение. В последнее время они слишком остро реагировали на происходящее вокруг и копили раздражение. Теперь же они научатся вовремя ставить эмоциональные барьеры и контролировать уровень стресса, перестав расходовать силы на то, что их истощает.

Козерог

Замыкают тройку Козероги. Находящаяся в их знаке Луна подарит им мощный прилив гармонии и уверенности в завтрашнем дне. Представители знака смогут окончательно оставить прошлое позади и перевернуть страницу.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, что астрологи назвали три знака зодиака, которых ждут большие перемены.

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Канат Болысбек
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