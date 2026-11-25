Выход GTA VI может стать поводом для долгих игровых марафонов, однако взрослым важно не допустить, чтобы виртуальный мир вытеснил реальную жизнь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.Ru, психолог Наталья Наумова рассказала, почему у взрослых возникает зависимость от компьютерных игр и как не увлечься ими чрезмерно.

По словам специалиста, чрезмерное увлечение играми нередко связано с неудовлетворенностью жизнью, эмоциональным выгоранием, разочарованиями и личными трудностями. В таком случае виртуальная реальность становится способом временно отвлечься от проблем.

"Взрослому человеку бывает непросто отказаться от игры, и, как правило, это связано с неудовлетворенностью своей жизнью. Возможно, именно через игру в GTA VI человек восстанавливается. Или есть эмоциональное выгорание, большое разочарование, много трудностей, кредиты. Очень важно понять истинные потребности, которые человек пытается реализовать через эту игру. Но нужно понимать, что эти потребности практически не реализуются, а лишь припудриваются. По сути, человеку получается просто какое-то время не думать о своих сложностях", – пояснила Наумова.

Психолог отметила, что осознание проблемы и желание ограничить время в игре уже являются важным шагом. Чтобы не допустить зависимости, она посоветовала разобраться с причинами чрезмерного увлечения, а при необходимости обратиться за помощью к специалисту.

"Нам важно заметить, на каких этапах, в чем есть трудность, и с этой трудностью начать работать вместе с психологом. Если это трудность, которую можно решить самостоятельно, то попробовать ее решить. Далее мы задаем график, режим дня: в какое время и сколько времени можно уделить на игру. В игре важно поставить себе напоминалки, чтобы не заигрываться. Важно, чтобы после игры взрослого человека ждало какое-то другое удовольствие, не менее классное. Например, встреча с друзьями, вкусный здоровый ужин. Нам очень важно делать так, чтобы игра не была единственной отдушиной дня", – обратила внимание Наумова.

Кроме того, специалист рекомендовала отказаться от гаджетов за час до сна, придерживаться стабильного режима и спать по семь-восемь часов.

"Для взрослого человека важно спать семь-восемь часов. И важно разрешать тепроблемы и сложности, которые есть. И тогда игра не сможет занять все время, потому что другие вещи тоже очень важные, актуальные и ценные будут", – заключила Наумова.

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