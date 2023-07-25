Во Франции выпустили клип в честь Шавката Рахмонова

31-летний французский рэпер Freeze Corleone (Исса Лоренцо Диакате) запустил свою новую песню в Youtube, посвященную известному казахстанскому файтеру UFC Шавкату Рахмонову (17-0), сообщает Zakon.kz.

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Певец, автор песен и музыкальный продюсер Корлеоне дал название своему произведению Shavkat, что связано с непобежденным казахстанским бойцом UFC Шавкатом Рахмоновым. Выпуск клипа было уже оценен фанатами по всему миру. За шесть часов после выхода видеоклип "Шавкат" просмотрели более 360 тысяч человек.





Тем временем, герой клипа в данный момент готовится к очередному поединку в октагоне UFC.

В конце июня президент знаменитого промоушена Дэйна Уайт анонсировал возвращение казахстанского бойца Шавката Рахмонова. "Кочевник" сразится 16 сентября с американцем Келвином Гастелумом.

"Номад" сейчас располагается на шестой позиции рейтинга полусреднего веса. Рахмонов провел в UFC пять встреч и в каждой из них одержал досрочные победы. Последний раз он заходил в октагон Лас-Вегаса (США) 5 марта в рамках турнира UFC 285, где одолел американца Джеффа Нила. Это была 17-ая досрочная победа в его карьере.