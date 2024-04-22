У Шавката Рахмонова родилась дочь

У казахстанского непобежденного файтера Шавката Рахмонова родилась дочь, сообщает Zakon.kz.

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О рождении ребенка у спортсмена сообщил в Instagram-паблике Sport_Kor.

Информацию подтвердили в пресс-службе команды DAR PRO TEAM, где проводит тренировки спортсмен, сделав репост в stories на официальном аккаунте.

Сообщается, что спутница известного файтера родила дочь, она стала четвертым ребенком в семье, ее имя не называется. Отметим, что у Шавката Рахмонова теперь три дочери и один сын. Известно, что старшему ребенку на данный момент шесть лет, второй дочке – четыре года, а сыну два года.

Ранее сообщалось, что 11-ый номер рейтинга UFC в полусреднем весе, боец из Австралии Джек Делла Маддалена бросил вызов Шавкату Рахмонову, после победы над бразильцем Гилбертом Бернсом.