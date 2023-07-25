"Здесь все живет футболом": игроки "Актобе" показали новую форму

На канале Olimpbet Play опубликовано видео с участниками актюбинской команды, где они запечатлены в знаковых локациях "футбольной столицы" страны.

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Минутный ролик стал данью любимой команде и городу, где все живет футболом. Съемки прошли в разных местах Актобе. Как прокомментировали в Olimpbet, каждая из локаций отражает характер того или иного игрока, снявшегося в клипе.

Так, Уго Видемон появляется в Парке первого президента – одной из самых красивых достопримечательностей, как и игра этого полузащитника.

Максим Самородов снялся в 12-м микрорайоне близ проспекта Абулхайр хана. Актюбинские водители любят набрать здесь скорость, что очень подходит Максиму. Ведь он является одним из самых быстрых игроков не только клуба, но и сборной Казахстана.

Алибек Касым обрабатывает мяч у памятника Богенбай батыру. Казахских батыров часто характеризуют словами "намыс", "қорғаныс", и, зная характер Алибека, можно смело связать с ним эти эпитеты.

Артурас Жулпа появляется рядом с Военным институтом сил воздушной обороны. Артурас – столп обороны "Актобе", он часто выигрывает воздушные единоборства, являясь одним из лучших "на втором этаже".

Адильхан Танжариков, как и многие игроки команды, является воспитанником областной спортивной школы олимпийского резерва по футболу. Там защитник "Актобе" и был запечатлен.

Мирослав Лобанцев известен своей "непробиваемостью" еще, когда он играл за "Кызыл-Жар". Поэтому голкипера "Актобе" сняли у стены Центрального стадиона.

В завершении ролика игроки "Актобе" появляются в новой форме клуба.

Как рассказали в Olimpbet, съемочная группа состояла из жителей Актобе. И видеографы прекрасно справились с задумкой ролика: не только заявить новую форму команды, но показать и культуру фанатского движения в "футбольной столице" Казахстана.

В видео появляются люди самых разных возрастов и родов занятий. И всех их объединяет одно – горячая любовь к футболу и команде, которую они готовы поддерживать безоговорочно.