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Президент МОК осмотрел объекты олимпийской деревни в Париже

Глава МОК посетил Олимпийскую деревню в Париже Фото: twitter/iocmedia
Руководитель Международного олимпийского комитета Томас Бах 25 июля посетил олимпийскую деревню в столице Франции, где пройдут летние Игры 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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Главный спортивный функционер мира в соответствии со стандартами техники безопасности был в каске и желтой рабочей жилетке. Бах вместе с экспертами МОК проверил несколько строящихся объектов в Париже.

Он обратил особое внимание на кровати в одной из комнат для спортсменов, так как два года назад предметом широкого обсуждения стали "картонные" кровати на Играх в Токио. В пресс-службе МОК поясняли, что эти кровати после Игр переработают в бумагу.

Тем временем неделю назад комиссия Олимпийского комитета сообщила, что решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2024 в Париже примут на сессии IOC, которая состоится через три месяца в Индии.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа. В программе будущих Игр будет 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции ОИ-2024 к 28 основным олимпийским видам спорта добавили брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг, которые позволят установить новый стандарт для инклюзивных, гендерно сбалансированных и ориентированных на молодежь Игр.

Ранее сообщалось, что олимпийский огонь летних Игр-2024 хотят установить на Эйфелевой башне.

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