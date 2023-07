Президент МОК осмотрел объекты олимпийской деревни в Париже

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!



Главный спортивный функционер мира в соответствии со стандартами техники безопасности был в каске и желтой рабочей жилетке. Бах вместе с экспертами МОК проверил несколько строящихся объектов в Париже.

Он обратил особое внимание на кровати в одной из комнат для спортсменов, так как два года назад предметом широкого обсуждения стали "картонные" кровати на Играх в Токио. В пресс-службе МОК поясняли, что эти кровати после Игр переработают в бумагу.

IOC President Thomas Bach visits the #Paris2024 Olympic Village, where athletes of the world will live together in just over one year.#1YearToGo pic.twitter.com/kG6pq9gIFV