Лига чемпионов УЕФА вернется в 2025 году: лидеры и аутсайдеры
Фото: Instagram/liverpoolfc
Футбольные эксперты и фанаты прощаются с играми Лиги чемпионов УЕФА в этом году. Ближайшие матчи запланированы на 21 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Таблица Лиги чемпионов после шести туров выглядит сплошным безумием:
- "Ливерпуль" – идеален;
- "Астон Вилла" держится в топ-5;
- "ПСЖ", "Сити" и "Реал" – главные провалы среди топ-клубов;
- "Барса" гарантировала себе как минимум стыки.
Дальше идут сразу шесть команд, у которых по 13 очков. Третье и 19 место разделяют всего три очка.
Фото: Telegram/Чемпионат
Ночью 12 декабря завершились все матчи шестого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript