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Спорт

Лига чемпионов УЕФА вернется в 2025 году: лидеры и аутсайдеры

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 07:30 Фото: Instagram/liverpoolfc
Футбольные эксперты и фанаты прощаются с играми Лиги чемпионов УЕФА в этом году. Ближайшие матчи запланированы на 21 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Таблица Лиги чемпионов после шести туров выглядит сплошным безумием:

  • "Ливерпуль" – идеален;
  • "Астон Вилла" держится в топ-5;
  • "ПСЖ", "Сити" и "Реал" – главные провалы среди топ-клубов;
  • "‎Барса" гарантировала себе как минимум стыки‎.

Дальше идут сразу шесть команд, у которых по 13 очков. Третье и 19 место разделяют всего три очка.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 07:30

Фото: Telegram/Чемпионат

Ночью 12 декабря завершились все матчи шестого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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