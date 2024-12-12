Лига чемпионов УЕФА вернется в 2025 году: лидеры и аутсайдеры

Фото: Instagram/liverpoolfc

Футбольные эксперты и фанаты прощаются с играми Лиги чемпионов УЕФА в этом году. Ближайшие матчи запланированы на 21 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Таблица Лиги чемпионов после шести туров выглядит сплошным безумием: "Ливерпуль" – идеален;

"Астон Вилла" держится в топ-5;

"ПСЖ", "Сити" и "Реал" – главные провалы среди топ-клубов;

"‎Барса" гарантировала себе как минимум стыки‎. Дальше идут сразу шесть команд, у которых по 13 очков. Третье и 19 место разделяют всего три очка. Фото: Telegram/Чемпионат Ночью 12 декабря завершились все матчи шестого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

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