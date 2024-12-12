"Челси" – "Астана": планы тренера Энцо Мареска

Главный тренер "Челси" поделился планами предстоящего матча в городе Алматы, сообщает Zakon.kz.

Футбольные фанаты всего мира в ожидании встречи "Астаны" и лондонского "Челси" в рамках пятого тура Лиги конференций УЕФА. Игра пройдет уже сегодня, 12 декабря.

В этой связи главный тренер "аристократов" решил, что несколько игроков из молодежной команды выйдут в стартовом составе. На сайте "Челси" Мареска добавил, что рад предоставить шанс подрастающему поколению, так как для них участие в еврокубковом матче имеет большое значение.

"Я постараюсь ротировать состав, чтобы у всех игроков была возможность отыграть 90 минут", – отметил Энцо Мареска.

Одним из молодых игроков, например, заявлен 18-летний Джон Ачеампонг.

Фото: Instagram/joshkofi2

"Джон Ачеампонг опытен в качестве центрального защитника, крайнего защитника и крайнего защитника. Имеет фантастическое отношение к дальнейшему развитию и силен психологически". Пресс-служба ФК "Челси"

Футболисты лондонского "Челси" 11 декабря вылетели в Алматы. Для прибытия в Казахстан лондонской команде потребовался восьмичасовой перелет. Поэтому Энцо Мареска дал предматчевую пресс-конференцию еще в Англии.

"Восемь часов – это ненормальное время для перелета перед игрой. Но мы должны быть там, играть и постараться показать лучшую версию себя. При этом важно держать в уме и следующий матч. Энцо Мареска

Также он подробно остановился на распорядке дней футболистов в Алматы и дальнейших планах.

"Мы прилетим, поужинаем, а затем ляжем спать. Местное время опережает наше на пять часов, поэтому будет уже полдень, когда мы проснемся завтра. В итоге мы проведем в Казахстане менее 24 часов, что связано и с перелетом, и с погодными условиями. Уже в пятницу в шесть утра вернемся в Лондон, где проведем игру в воскресенье", – заявил Мареска.

А вот собственно и сами игроки "Челси", прибывшие в Алматы.

В день матча в городе Алматы запустят трансферы до Центрального стадиона. Также в связи с ажиотажем полиция предупреждает о возможных мошенничествах с продажей билетов.