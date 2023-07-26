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Впервые в истории казахстанец гарантировал себе медаль на ЧМ по фехтованию

Впервые в истории казахстанец гарантировал себе медаль на ЧМ по фехтованию Фото: Instagram/kurbanov_ruslan_13
Казахстанец Руслан Курбанов вышел в полуфинал Чемпионата мира по фехтованию в Милане, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Руслан Курбанов вышел в полуфинал чемпионата мира в Милане и, как минимум, обеспечил себе бронзовую медаль.

В четвертьфинале он сошелся с итальянцем Валерио Куомо и одолел его.

Выход в полуфинал гарантирует ему как минимум бронзовую медаль, но казахстанцы надеются на "золото".

Чтобы выйти в финал, ему предстоит одолеть венгра Мате Тамаша Коха.

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