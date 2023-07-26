Впервые в истории казахстанец гарантировал себе медаль на ЧМ по фехтованию
Фото: Instagram/kurbanov_ruslan_13
Казахстанец Руслан Курбанов вышел в полуфинал Чемпионата мира по фехтованию в Милане, сообщает Zakon.kz.
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Руслан Курбанов вышел в полуфинал чемпионата мира в Милане и, как минимум, обеспечил себе бронзовую медаль.
В четвертьфинале он сошелся с итальянцем Валерио Куомо и одолел его.
Выход в полуфинал гарантирует ему как минимум бронзовую медаль, но казахстанцы надеются на "золото".
Чтобы выйти в финал, ему предстоит одолеть венгра Мате Тамаша Коха.
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