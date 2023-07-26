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Руслан Курбанов завоевал бронзовую медаль на ЧМ по фехтованию

Руслан Курбанов завоевал бронзовую медаль на ЧМ по фехтованию Фото: FIE.org
Казахстанец Руслан Курбанов в полуфинале чемпионата мира по фехтованию уступил сопернику из Венгрии Мате Тамашу Коху и стал третьим на ЧМ, сообщает Zakon.kz.

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Турнир проходит в итальянском Милане.

Это первый раз в истории, когда казахстанец завоевал медаль, пусть пока и бронзовую, на чемпионате мира по фехтованию.

Стоит отметить и то, что это был лицензионный ЧМ. На нем набирают очки для попадания на Олимпиаду-2024 в Париже.

Ранее Руслан Курбанов вышел в полуфинал чемпионата, одолев итальянца Валерио Куомо.

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