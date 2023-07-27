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Два "гола-красавца" принесли успех "Реалу" над "Манчестер Юнайтед"

Футбол Битва МЮ - Реал Фото: Instagram/realmadrid
В американском Хьюстоне состоялся товарищеский матч между грандами европейского футбола, мадридским "Реалом" и "Манчестер Юнайтед". Битва двух гигантов закончилась победой королевского клуба – 2:0 – благодаря красивым голам двух своих новичков, сообщает Zakon.kz.

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Первый гол в этом поединке оформил английский полузащитник Джуд Беллингем. Для новобранца "галактикос" это был дебютный гол за команду. Британец на шестой минуте перебросил мяч через голову вратаря-новичка "МЮ" Андре Онаны, для которого этот гол также стал первым, но уже пропущенным.


Точку в этом товарищеском противостоянии в самой концовке матча поставил еще один новичок "мадридцев", испанский форвард Хоселу, который забил "ударом ножницей".

Не менее интересным будет следующий товарищеский матч "Реала", так называемый Эль-Класико, но уже за пределами Испании. Королевский коллектив сыграет с "Барселоной". А "Манчестер Юнайтед" протестирует немецкую "Боруссию".

Также представляем результаты некоторых других товарищеских игр:

"Ньюкасл" (Англия) – "Челси" (Англия) – 1:1.

"Арсенал" (Англия) – "Барселона" (Испания) – 5:3.

"Бавария" (Германия) – "Манчестер Сити" (Англия) – 1:2.

"Тоттенхэм" (Англия) – "Лайон Сити Сейлорс" (Сингапур) – 5:1.

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