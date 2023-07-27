Два "гола-красавца" принесли успех "Реалу" над "Манчестер Юнайтед"
Эксклюзивные репортажи,
закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канал
Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое.
Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!
Первый гол в этом поединке оформил английский полузащитник Джуд Беллингем. Для новобранца "галактикос"
это был дебютный гол за команду. Британец на шестой минуте перебросил мяч через
голову вратаря-новичка "МЮ" Андре Онаны, для которого этот гол также стал
первым, но уже пропущенным.
Точку в этом товарищеском противостоянии в самой концовке матча поставил еще один новичок "мадридцев", испанский форвард Хоселу, который забил "ударом ножницей".
Не менее интересным будет следующий товарищеский матч "Реала", так называемый Эль-Класико, но уже за пределами Испании. Королевский коллектив сыграет с "Барселоной". А "Манчестер Юнайтед" протестирует немецкую "Боруссию".
Также представляем результаты некоторых других товарищеских игр:
"Ньюкасл" (Англия) – "Челси" (Англия) – 1:1.
"Арсенал" (Англия) – "Барселона" (Испания) – 5:3.
"Бавария" (Германия) – "Манчестер Сити" (Англия) – 1:2.
"Тоттенхэм" (Англия) – "Лайон Сити Сейлорс" (Сингапур) – 5:1.