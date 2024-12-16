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Спорт

"Манчестер Юнайтед" за две минуты вырвал победу у "Сити"

Футбол Победа МанСити, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 12:00 Фото: Instagram/manchesterunited
Поздно вечером 15 декабря в английской Премьер-лиге состоялось дерби двух "Манчестеров", в котором "Юнайтед" добился фантастической победы на выезде у "Сити" – 2:1, сообщает Zakon.kz.

Противостояние двух знаменитых клубов прошло в рамках 16-го тура АПЛ, где "Манчестер Сити" вел в счете 1:0 до 88-й минуты благодаря голу Йошко Гвардиола.

Но затем "красные дьяволы" невероятным образом перевернули ход матча в свою пользу. За две минуты до финального свистка португалец Бруну Фернандеш реализовал пенальти, а спустя мгновение Амад Диалло забил победный гол – 2:1.

Благодаря этому гостевому успеху "МЮ" набрал 22 очка и расположился на 13-й позиции турнирной таблицы АПЛ.

"Это было невероятно, думаю, мы это заслужили. Был очень тяжелый матч, но верили до конца. Нам нужна была эта победа, это было важно для нас и болельщиков. Были в игре все 90 минут и это очень хорошо. Я верил, случился Ферги-тайм, все сошлось и произошла магия. Был хороший день для нас. Наш клуб должен выигрывать такие матчи, я понимаю радость болельщиков, но нам нужно продолжать работать. Нужно многое улучшить, ребята заслужили победу. Они были в игре до последней минуты".Главный тренер "МЮ" Рубен Аморим

В свою очередь "горожане" продолжают неудачную серию без побед. Команда Хосепа Гвардиолы выиграла всего лишь один матч в последних 11 играх.

Сейчас "Ман Сити" имеет 27 очков и занимает пятое место в таблице АПЛ. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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