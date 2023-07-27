Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Шымкенте 30 июля состоится спортивный фестиваль "Футбол жолы"

В Шымкенте 30 июля состоится спортивный фестиваль "Футбол жолы" Фото: Olimpbet
Главный трофей казахстанской Премьер-лиги, автограф-сессия ФК "Ордабасы", концерт рэпера Shiza – на беспрецедентном празднике футбола в парке Абая.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Казахстанская федерация футбола объявляет о старте спортивного фестиваля "Футбол жолы". Масштабное мероприятие пройдет в год 110-летия казахстанского футбола и с 30 июля по 16 сентября побывает в 8 городах страны.

Первую остановку "Футбол жолы" совершит в Шымкенте. У гостей фестиваля появится уникальная возможность увидеть главный трофей казахстанской Премьер-лиги. Чемпионское тондо покинет музей ФК "Астана", чтобы шымкентцы смогли прикоснуться к почетной награде и сделать фото на память.

Тем временем игроки ФК "Ордабасы", двукратного обладателя Кубка Казахстана, встретятся с фанатами на автограф-сессии.

Также на фестивальной площадке пройдут мастер-классы по футбольному фристайлу и любительский турнир по футболу. Горожане (в возрасте от 16 лет и старше) сразятся за звание лучшей непрофессиональной команды в формате 3x3 без вратаря. Заявку на участие можно подать на сайте фестиваля footballfest.kz.

Организаторы обещают, что без подарков не уйдет никто. Атмосферу большого футбольного праздника поддержат аттракционы и обширная игровая зона, где любой желающий сможет проверить силу удара и точность пробития штрафных, посоревноваться в кикер, киберфутбол, получить специальные токены и обменять их на призы.

В музыкальной программе "Футбол жолы" – выступление яркого представителя местной хип-хоп сцены – рэпера Shiza, а также лайв-бенда Insar.

На фудкорте специальное меню представят любимые горожанами заведения. Неподалеку будет действовать чиллаут-зона, где можно будет перевести дух и охладиться от летней жары.

"Футбол жолы" в Шымкенте стартует 30 июля в 16:00. Место встречи: скейт-парк в парке Абая (на территории бывшего аквапарка "Дельфин"). Вход свободный.

Полное расписание фестиваля "Футбол жолы":

  • 30 июля – Шымкент
  • 6 августа – Актау
  • 13 августа – Атырау
  • 19 августа – Уральск
  • 26 августа – Актобе
  • 2 сентября – Кокшетау
  • 10 сентября – Астана
  • 16 сентября – Семей

Подробности на сайте footballfest.kz.

Читайте также

Килиан Мбаппе отказался от зарплаты в 700 млн евро

Зайнутдинов забил гол в стиле Месси и принес крупную победу ЦСКА

Два "гола-красавца" принесли успех "Реалу" над "Манчестер Юнайтед"

Анастасия Московчук
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
В Алматы снесут бизнес-центр
В Алматы сносят бизнес-центр
О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня рассказали синоптики
О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня рассказали синоптики
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления