В Шымкенте 30 июля состоится спортивный фестиваль "Футбол жолы"
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Казахстанская федерация футбола объявляет о старте спортивного фестиваля "Футбол жолы". Масштабное мероприятие пройдет в год 110-летия казахстанского футбола и с 30 июля по 16 сентября побывает в 8 городах страны.
Первую остановку "Футбол жолы" совершит в Шымкенте. У гостей фестиваля появится уникальная возможность увидеть главный трофей казахстанской Премьер-лиги. Чемпионское тондо покинет музей ФК "Астана", чтобы шымкентцы смогли прикоснуться к почетной награде и сделать фото на память.
Тем временем игроки ФК "Ордабасы", двукратного обладателя Кубка Казахстана, встретятся с фанатами на автограф-сессии.
Также на фестивальной площадке пройдут мастер-классы по футбольному фристайлу и любительский турнир по футболу. Горожане (в возрасте от 16 лет и старше) сразятся за звание лучшей непрофессиональной команды в формате 3x3 без вратаря. Заявку на участие можно подать на сайте фестиваля footballfest.kz.
Организаторы обещают, что без подарков не уйдет никто. Атмосферу большого футбольного праздника поддержат аттракционы и обширная игровая зона, где любой желающий сможет проверить силу удара и точность пробития штрафных, посоревноваться в кикер, киберфутбол, получить специальные токены и обменять их на призы.
В музыкальной программе "Футбол жолы" – выступление яркого представителя местной хип-хоп сцены – рэпера Shiza, а также лайв-бенда Insar.
На фудкорте специальное меню представят любимые горожанами заведения. Неподалеку будет действовать чиллаут-зона, где можно будет перевести дух и охладиться от летней жары.
"Футбол жолы" в Шымкенте стартует 30 июля в 16:00. Место встречи: скейт-парк в парке Абая (на территории бывшего аквапарка "Дельфин"). Вход свободный.
Полное расписание фестиваля "Футбол жолы":
- 30 июля – Шымкент
- 6 августа – Актау
- 13 августа – Атырау
- 19 августа – Уральск
- 26 августа – Актобе
- 2 сентября – Кокшетау
- 10 сентября – Астана
- 16 сентября – Семей
Подробности на сайте footballfest.kz.