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Огненный четверг для казахстанского футбола

Огненный четверг для казахстанского футбола Фото: Olimpbet
Olimpbet предлагает расклады на матчи "Ордабасы", "Тобола" и "Актобе" во втором отборочном раунде Лиги конференций.

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"Ордабасы" (Шымкент, Казахстан) – "Легия" (Варшава, Польша). 27 июля, 21:00 (время Астаны)

Обладателю Кубка Казахстана достался, возможно, наиболее сложный из всех соперников по второму раунду квалификации Лиги конференций. Варшавская "Легия" – самый титулованный клуб Польши, 15 раз становившийся чемпионом и 20 раз выигрывавший Кубок своей страны.

На международной арене "легионеры" также добивались определенных успехов, доходив до полуфиналов еврокубков. Есть у "Легии" опыт выступления на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Конечно, "Ордабасы" ни в коем случае нельзя сдаваться заранее, хотя эксперты Olimpbet и считают варшавян безоговорочными фаворитами предстоящего противостояния. Причем это относится как к шымкентскому матчу (П1 – 3.43, Х – 3.48, П2 – 2.13), так и к сумме двух встреч (проход "Ордабасы" – 4.25, проход "Легии" – 1.22).

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Огненный четверг для казахстанского футбола

Фото: Olimpbet

"Базель" (Базель, Швейцария) – "Тобол" (Костанай, Казахстан). 27 июля, 23:30

Костанайцам "повезло" ничуть не меньше, чем шымкентцам. "Тоболу" жребий подкинул в соперники "Базель" – клуб, который в последние годы стал завсегдатаем не только групповых турниров еврокубков, но и стадии плей-офф.

В мае швейцарцы едва не вышли в финал Лиги конференций, отдав путевку туда "Фиорентине" на девятой компенсированной минуте овертайма ответного матча. Теперь они начинают движение по этому же турниру со второго раунда квалификации.

"Тобол" уже прошел один еврокубковый этап, что можно считать некоторым преимуществом казахстанской команды. Правда, пожалуй, единственным. Особенно в гостевом матче, в котором аналитики Olimpbet видят "Базель" явным фаворитом: П1 – 1.26, Х – 6.18, П2 – 11.

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Огненный четверг для казахстанского футбола

Фото: Olimpbet

"Торпедо" (Кутаиси, Грузия) – "Актобе" (Актобе, Казахстан). 27 июля, 23:00

В этом сезоне казахстанцы уже успели огорчить грузинских болельщиков: "Астана" выбила из квалификации Лиги чемпионов тбилисское "Динамо". Теперь футболисты кутаисского "Торпедо" постараются отомстить "Актобе" за своих более титулованных соотечественников.

Стоит отметить, что у "торпедовцев" есть неплохие шансы пройти вице-чемпионов Казахстана. Казахстанский клуб в летнее трансферное окно устроил не совсем понятную чистку состава, избавившись от ряда ключевых исполнителей. Взамен же "Актобе" пригласил не самых топовых игроков, которым еще только предстоит влиться в новый для себя коллектив.

Тем не менее самый надежный букмекер страны считает, что у актюбинцев перспективы выйти в следующий раунд выше, чем у "Торпедо": проход "Торпедо" Кутаиси – 2.95, проход "Актобе" – 1.4. И даже в гостевом матче казахстанская команда, по мнению самого щедрого букмекера страны, смотрится фаворитом: П1 – 3.22, Х – 3.17, П2 – 2.36.

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