Сколько казахстанских клубов выйдет в следующий раунд Лиги конференций

Olimpbet предлагает расклады на ответные матчи с участием "Тобола", "Актобе" и "Ордабасы".

"Тобол" (Костанай, Казахстан) – "Базель" (Базель, Швейцария). 3 августа, 20:00 (время Астаны)

Первый матч – 3:1.

Бронзовый призер Olimpbet-Чемпионата Казахстана на прошлой неделе сотворил настоящую сенсацию, обыграв на выезде полуфиналиста Лиги конференций минувшего сезона.

Причем "Тобол" одержал волевую победу, да еще и не реализовал один пенальти, а "Базелю" пришлось завершать домашний матч вдевятером. Это значит, что удаленные в первом матче форвард Тьерно Барри и защитник Риккардо Калафьори из-за автоматической дисквалификации пропустят игру в Костанае.

Тем не менее, несмотря на довольно комфортный перевес, потери в составе у соперника и родные стены, "Тоболу" в ответной встрече будет неимоверно тяжело отстоять добытое в Швейцарии преимущество.

Эксперты Olimpbet считают, что у "Базеля" есть отличные шансы на реванш: П1 – 3.31, Х – 3.51, П2 – 2.16. Не менее солидное преимущество гостей прогнозируется и по угловым: П1 – 3.5, Х – 7.3, П2 – 1.48.

Однако что касается исхода всего двухраундового противостояния, то здесь однозначный фаворит, по мнению букмекеров, казахстанский клуб: проход "Тобола" – 1.15, проход "Базеля" – 5.36.

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Фото: Olimpbet

"Актобе" (Актобе, Казахстан) – "Торпедо" (Кутаиси, Грузия). 3 августа, 22:00

Первый матч – 4:1.

Вице-чемпионы Казахстана полностью оправдали статус фаворитов этой пары уже в гостевом матче, разгромив "Торпедо" с разницей в три мяча. И это несмотря на то, что "Актобе" смог добраться до Кутаиси только в день игры.

Должно произойти нечто невероятное, чтобы коллектив Андрея Карповича растерял добытое на выезде преимущество и не вышел в третий раунд квалификации Лиги конференций.

Аналитики Olimpbet практически не сомневаются в том, что "Актобе" выиграет и ответную встречу: П1 – 1.6, Х – 3.96, П2 – 5.74. А наиболее вероятный счет, по мнению самого щедрого букмекера страны, победа хозяев 2:0 с кэфом 5.72.

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Фото: Olimpbet

"Легия" (Варшава, Польша) – "Ордабасы" (Шымкент, Казахстан). 4 августа, 01:00

Первый матч – 2:2.

В домашнем матче "Ордабасы" вел с перевесом в два мяча, но растерял преимущество во многом из-за неквалифицированного судейства исландской бригады арбитров. В итоге была зафиксирована ничья 2:2, которая делает "Легию" явным фаворитом всего противостояния.

В столице Польши шымкентцам будет очень тяжело. Достаточно обратиться к статистике, чтобы понять, насколько мощна "Легия" в родных стенах: три последних матча на своем поле варшавяне выиграли с общим счетом 11:2.

Впрочем, нельзя сказать, что у "Ордабасы" совсем нет шансов на то, чтобы одолеть "легионеров", в этом сезоне команда Александра Седнева заметно улучшила свои показатели игры в гостях.

Однако эксперты Olimpbet все равно считают "Легию" безоговорочным фаворитом – и ответного матча (П1 – 1.4, Х – 4.75, П2 – 8), и по сумме двух встреч (проход: "Легия" – 1.18, проход: "Ордабасы" – 4.88), и даже по угловым (П1 – 1.15, Х – 10.5, П2 – 7.5).

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