Сенсации, скандалы и победы: футболисты РК сыграли в отборочном раунде Лиги Конференций

В матче второго отборочного раунда Лиги Конференций "Актобе" на выезде сыграл с кутаисским "Торпедо", сообщает Zakon.kz.

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С первых минут казахстанцы пошли вперед и создавали опасность у ворот соперника, открыв счет с пенальти усилиями Алибека Касыма, до перерыва актобинцы забили второй, отличился Милош Раичкович. Во втором тайме хозяева сумели забрать инициативу, однако это не помогло, а гости забили третий, отметился Максим Самородов, только после этого Георгий Арабизде сократил разрыв, а итог подвел Андрия Филипович.

Итоговый счет матча "Торпедо" (Кутаиси, Грузия) – "Актобе" (Актобе, Казахстан) 1:4 (0:2):

Касым с пенальти 34 (0:1),

Раикович 43 (0:2),

Самородов 73 (0:3),

Арабидзе 89 (1:3),

Филипович 90+3 (1:4).

Ответная игра пройдет 3 августа в Актобе.

Кроме того, костанайский "Тобол" в матче второго отборочного раунда Лиги Конференций сенсационно сыграл со швейцарским "Базелем" – 3:1.

Швейцарцы открыли счет на 25-й минуте усилиями Тьерно Барри. После перерыва гости стали активнее и заработали пенальти, его не смог реализовать Рамазан Оразов, но через некоторое время был удален Барри и назначен второй одиннадцатиметровый, его забил Серж Дебле, вперед костанайцев вывел Оразов, следом Риккардо Калафьори оставил свою команду вдевятером, а Ислам Чесноков отправил третий мяч в сетку "Базеля".

"Базель" (Базель, Швейцария) – "Тобол" (Костанай, Казахстан) 1:3 (1:0)

Барри 25 (1:0),

Дебле с пенальти 57 (1:1),

Оразов 62 (1:2),

Чесноков 71 (1:3)

Нереализованный пенальти: Оразов 54; Удаление: Барри 56, Калафьори 69.

Ответная игра между командами пройдет 3 августа в Костанае.

Между тем, шымкентский "Ордабасы" сыграл с польской "Легией" из Варшавы на своей территории.

Поляки сразу начали с атак, но забыть быстрый гол им не удалось. Тогда нарастили темп и создали несколько моментов у ворот Бекхана Шайзада, только их подводило исполнительское мастерство. На старте второй половины угловой Асхата Тагыбергена закончился ударом головой Мамаду Мбоджа и счет увеличился, "Легия" моментами наседала и отыграла один усилиями Томаша Пекгарта, а затем Блаж Крамер установил 2:2 на табло, после этого еще была остановка из-за момента с падением Бобура Абдихоликова в чужой штрафной, зрители негодовали и кидали мусор на поле, тем не менее, итог остался ничейным.

После матча польский сайт PilkaNozna.pl заявил, что их футбольный клуб не смог одержать победу из-за сильной жары в Казахстане. Говорящим оказался даже заголовок статьи: "Казахский кошмар Легиона".

"Матч проходил в очень сложных условиях. Несмотря на то, что матч проходил вечером, температура воздуха была около +35. Днем термометры показывали выше +40. При низкой влажности воздуха игра в футбол становится крайне изматывающей", – оправдывает футболистов издание.

"Ордабасы" (Шымкент, Казахстан) — "Легия" (Варшава, Польша) 2:2 (1:0):



Садовский 13 (1:0),

Мбодж 48 (2:0),

Пекгарт 63 (2:1),

Крамер 86 (2:2).