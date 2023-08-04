"Ордабасы" проиграл "Легии Варшава" во втором отборочном раунде Лиги Конференций

В Варшаве в ночь на 4 августа состоялся ответный матч второго отборочного раунда Лиги Конференций между "Ордабасы" и "Легией", сообщает Zakon.kz.

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Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей матча. Общий счет двух встреч составил 5:4 в пользу польских футболистов.

Счет открыл на 18 минуте польский футболист Павел Вшолек, следующий гол порадовал болельщиков только на 41 минуте встречи. Автором его стал Юрий Рибейро. Ответный мяч в ворота поляков забил казахстанец Всеволод Садовский. Томаш Пекгарт третий гол в ворта казахстанцев отправил на 71 минуте. На 84 минуте матча Сергей Малый отправил мяч в ворота польской команды, но сравнять счет казахстанцам так и не удалось.









В ночь на 4 августа футбольный клуб "Актобе" вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций после игры с "Торпедо" из Кутаиси (Грузия).