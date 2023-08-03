Бензема забил три гола в трех победных матчах за "Аль-Иттихад"

Француз Карим Бензема уже третий матч подряд доказывает, что он один из лучших форвардов мира, забивая победные голы за свой новый клуб "Аль-Иттихад", сообщает Zakon.kz.

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Тремя голами в трех матчах начал новый этап своей карьеры французский нападающий Карим Бензема на футбольных полях Саудовской Аравии. Форвард "Аль-Иттихада" отметился результативными ударами по воротам во всех трех турах группового этапа Кубка арабских чемпионов.





В первом туре 35-летний игрок поразил ворота клуба "Эсперанс" (итог матча – 2:1 в пользу "Аль-Иттихада"). Затем Бензема и его товарищи по клубу обыграли "Сфаксьен" – 1:0, а сам нападающий забил победный гол. Минувшей ночью Бензема вышел на замену и с пенальти принес своей команде победу над "Аль-Шортой" – 2:1. Также в активе нападающего один результативный пас на старте Кубка чемпионов.

В эти дни с результативностью Карима Бензема может поспорить только Лионель Месси. Если француз отличился три раза в трех официальных матчах, то аргентинец забил пять мячей в трех играх за "Интер Майами" в США, при этом дважды оформив дубль.