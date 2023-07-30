"Барса" разгромила "Реал" в очередном Эль-Класико

"Барселона" одержала победу над "Реалом" со счетом 3:0 в товарищеском матче, который состоялся в Арлингтоне, США, сообщает Zakon.kz.

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Игру посетили 82 026 зрителей, что является рекордом по посещаемости эль-класико в США и для футбольных матчей на данной арене.



В матче отличились Усман Дембеле, Фермин Лопес и Ферран Торрес. На 20-й минуте Винисиус Жуниор из "Реала" не смог реализовать пенальти.





Также, из-за травмы, в первом тайме были заменены игроки "Барселоны" Андреас Кристенсен и Илкай Гюндоган, а у "Реала" заменился Ферлан Менди.

Позже футбольный клуб в своем Instagram опубликовал видео с празднование победы.

В следующем товарищеском матче "Барселона" 2 августа сыграет с "Миланом", а "Реал" встретится с "Ювентусом" 3 августа.