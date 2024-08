Первое эль-класико сезона: "Барселона" – "Реал"

Взыскательной американской публике очень повезло. Они первыми увидели вживую матч "Реала" и "Барселоны", строящейся к новому сезону. Ведь ни одна из команд не хотела проиграть друг другу в Каталонии. К тому же продвижение клубного бренда в Америке, которая все больше обращает внимание на футбол, стали стратегической целью обеих команд.

Однако увидеть новую "Барселону" Ханси Флика в статусном матче не получилось. Из причин – отпуска после Евро-2024 и действующая Олимпиада в Париже. В США не полетел Ламин Ямаль и другие мастодонты клуба: одни залечивают травмы, вторые восстанавливаются, третьи – бьются за медали ОИ. Поэтому Флик работает с хорошо знакомыми ему Робертом Левандовски и Марком-Андре тер Штегеном.

"Реал" же сильно не изменился. Клуб усилился лучшим игроком мира Килианом Мбаппе, подписал главного таланта современности Эндрика и готов защищать свои титулы, потому что ЛЧ и Ла Лига и так принадлежат "Реалу".

Ожидаемо матч был приостановлен во время начала грозы. Главный арбитр Армандо Вильярреаль приостановил матч и на 30 минут отправил команды в раздевалки из-за непогоды.

El-Classico in U.S: Barcelona and Real Madrid players ran for their lives as scary lightening strike on the pitch 13 minutes into the match#RealMadrid #Barcelona #ElClasico #Tour pic.twitter.com/XVfKIETdFN