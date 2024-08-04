Первое эль-класико сезона: "Барселона" – "Реал"

4 августа на стадионе "Метлайф" в городе Ист-Ратерфорд прошел товарищеский матч двух легендарных клубов, сообщает Zakon.kz.

Взыскательной американской публике очень повезло. Они первыми увидели вживую матч "Реала" и "Барселоны", строящейся к новому сезону. Ведь ни одна из команд не хотела проиграть друг другу в Каталонии. К тому же продвижение клубного бренда в Америке, которая все больше обращает внимание на футбол, стали стратегической целью обеих команд.

Однако увидеть новую "Барселону" Ханси Флика в статусном матче не получилось. Из причин – отпуска после Евро-2024 и действующая Олимпиада в Париже. В США не полетел Ламин Ямаль и другие мастодонты клуба: одни залечивают травмы, вторые восстанавливаются, третьи – бьются за медали ОИ. Поэтому Флик работает с хорошо знакомыми ему Робертом Левандовски и Марком-Андре тер Штегеном.

Роберт Левандовский, фото: Instagram/fcbarcelona

"Реал" же сильно не изменился. Клуб усилился лучшим игроком мира Килианом Мбаппе, подписал главного таланта современности Эндрика и готов защищать свои титулы, потому что ЛЧ и Ла Лига и так принадлежат "Реалу".

Эндрик, фото: Instagram/realmadrid

Ожидаемо матч был приостановлен во время начала грозы. Главный арбитр Армандо Вильярреаль приостановил матч и на 30 минут отправил команды в раздевалки из-за непогоды.

El-Classico in U.S: Barcelona and Real Madrid players ran for their lives as scary lightening strike on the pitch 13 minutes into the match#RealMadrid #Barcelona #ElClasico #Tour pic.twitter.com/XVfKIETdFN — GhTrendings (@Wiasepaani) August 4, 2024

Все же игра продолжилась и завершилась победой "Барселоны". Счет 2:1.

На 42-й минуте счет в матче открыл Пау Виктор с передачи Левандовского. В начале второго тайма Виктор оформил дубль, а результативной передачей отметился испанский защитник Алекс Валле.

Pau Victor vs Real Madrid



2 goals. pic.twitter.com/Ms2wbhTaEP — 𝙈𝙓 6 🕊️ (@MagicalXavi) August 4, 2024

В концовке второго тайма отличился аргентинский атакующий хавбек мадридского клуба Николас Пас. Ему ассистировал турецкий полузащитник Гюлер.

REAL MADRID LOST TO BARCELONA IN PRESEASON WHICH MEANS WE ARE WINNING THE 16TH pic.twitter.com/nSRMeY5eJF — WolfRMFC (@WolfRMFC) August 4, 2024

После такой же товарищеской встречи в Нью-Йорке, после игры "Ман Сити" и "Милана", певица Рианна устроила фотосессию маленькому футбольному фанату.