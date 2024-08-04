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Первое эль-класико сезона: "Барселона" – "Реал"

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 07:10 Фото: Instagram/fcbarcelona
4 августа на стадионе "Метлайф" в городе Ист-Ратерфорд прошел товарищеский матч двух легендарных клубов, сообщает Zakon.kz.

Взыскательной американской публике очень повезло. Они первыми увидели вживую матч "Реала" и "Барселоны", строящейся к новому сезону. Ведь ни одна из команд не хотела проиграть друг другу в Каталонии. К тому же продвижение клубного бренда в Америке, которая все больше обращает внимание на футбол, стали стратегической целью обеих команд.

Однако увидеть новую "Барселону" Ханси Флика в статусном матче не получилось. Из причин – отпуска после Евро-2024 и действующая Олимпиада в Париже. В США не полетел Ламин Ямаль и другие мастодонты клуба: одни залечивают травмы, вторые восстанавливаются, третьи – бьются за медали ОИ. Поэтому Флик работает с хорошо знакомыми ему Робертом Левандовски и Марком-Андре тер Штегеном.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 07:10

Роберт Левандовский, фото: Instagram/fcbarcelona

"Реал" же сильно не изменился. Клуб усилился лучшим игроком мира Килианом Мбаппе, подписал главного таланта современности Эндрика и готов защищать свои титулы, потому что ЛЧ и Ла Лига и так принадлежат "Реалу".

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 07:10

Эндрик, фото: Instagram/realmadrid

Ожидаемо матч был приостановлен во время начала грозы. Главный арбитр Армандо Вильярреаль приостановил матч и на 30 минут отправил команды в раздевалки из-за непогоды.

Все же игра продолжилась и завершилась победой "Барселоны". Счет 2:1.

На 42-й минуте счет в матче открыл Пау Виктор с передачи Левандовского. В начале второго тайма Виктор оформил дубль, а результативной передачей отметился испанский защитник Алекс Валле.

В концовке второго тайма отличился аргентинский атакующий хавбек мадридского клуба Николас Пас. Ему ассистировал турецкий полузащитник Гюлер.

После такой же товарищеской встречи в Нью-Йорке, после игры "Ман Сити" и "Милана", певица Рианна устроила фотосессию маленькому футбольному фанату.

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