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Водитель пожарной службы стал чемпионом на турнире по ММА

пожарные Фото: ДЧС ВКО
Водитель пожарной части Усть-Каменогорска стал чемпионом на турнире смешанных единоборств, сообщает Zakon.kz.

Водитель "пожарки"  одержал победу на турнире Alash Pride - 87, который прошел в Шымкенте.

Ерзат Сакабанов, который сразился в финале Махабаджановым Д., выступал в весе 56 кг. По итогам не простой схватки чемпионом турнира стал Ерзат Сакабанов – водитель машины пожарной службы.

Ерзат Сакабанов

Фото: ДЧС ВКО

Ерзат водитель пожарной части №9 города Усть-Каменогорска ДЧС ВКО, носит звание сержанта гражданской защиты.

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Айсулу Омарова
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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