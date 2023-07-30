Водитель пожарной службы стал чемпионом на турнире по ММА

Водитель пожарной части Усть-Каменогорска стал чемпионом на турнире смешанных единоборств, сообщает Zakon.kz.

Водитель "пожарки" одержал победу на турнире Alash Pride - 87, который прошел в Шымкенте.

Ерзат Сакабанов, который сразился в финале Махабаджановым Д., выступал в весе 56 кг. По итогам не простой схватки чемпионом турнира стал Ерзат Сакабанов – водитель машины пожарной службы.

Фото: ДЧС ВКО

Ерзат водитель пожарной части №9 города Усть-Каменогорска ДЧС ВКО, носит звание сержанта гражданской защиты.