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17-й тур чемпионата КПЛ по футболу принес ряд сюрпризов

Футбол 17 тур Фото: Instagram/fcqyzyljar
В минувшие выходные состоялись пять матчей 17-го тура казахстанского первенства среди команд Премьер-лиги по футболу. Два претендента на "золото" нынешнего чемпионата неожиданно потеряли очки в выездных встречах, сообщает Zakon.kz.

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После крупного поражения в Лиге чемпионов УЕФА от загребского "Динамо" (0:4) продолжает лихорадить действующих чемпионов страны – игроков ФК "Астана". Столичный клуб в прошедшем туре в гостях минимально уступил "Кызылжару" из Петропавловска – 0:1.


Главный преследователь "Астаны" в турнирной таблице – западноказахстанский "Актобе" – после триумфа в Лиге конференций ("Торпедо" – 4:1) на выезде не смог одолеть "Каспий" – 2:2.


Приятным сюрпризом порадовал своих болельщиков "Жетысу" из Талдыкоргана, который на чужом поле обыграл "Атырау" – 1:0. 


Остальные результаты 17-го тура и итоговая турнирная таблица к этому часу выглядят следующим образом. 

Лидер чемпионата КПЛ-2023, "Ордабасы" из Шымкента, из-за еврокубков получил небольшой отдых, чтобы плодотворно подготовиться к ответной встрече с польской "Легией". Ответный поединок Лиги конференций пройдет 4 августа в Польше.

Шымкентский коллектив возобновит свои игры в казахстанском первенстве 13 августа, когда поедет в Кызылорду, где померится силами с "Кайсаром".

А матчи 18-го тура состоятся 5-6 августа, где центральным поединком будет противостояние "Актобе" и "Кайрата" на стадионе "Кобланды батыр".

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