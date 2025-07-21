17-й тур КПЛ-2025 по футболу принес ряд сюрпризов от аутсайдеров

В минувшие выходные на футбольных полях Казахстана прошли семь матчей 17-го тура Премьер-лиги. По их итогам ряд фаворитов чемпионской гонки потеряли очки, а команды нижнего эшелона преподнесли сенсации, сообщает Zakon.kz.

Из всех поединков прошедшего тура героями вышли футболисты "Атырау", которые одержали первую победу за последние 17 игр нынешнего сезона.

Западноказахстанцы, занимающие последнюю 14-ю строчку турнирной таблицы, на выезде сумели переиграть крепкого середнячка "Кызылжар" (Петропавловск) – 1:0.

Еще одним громким успехом текущего чемпионата отметился "Жетысу" из Талдыкоргана, который дома отобрал очки у шымкентского "Ордабасы" – 1:0.

Самый крупный счет 17-го тура был зафиксирован в Астане, где местный клуб не пощадил "Туран" из Туркестанской области – 7:0.

Благодаря этому разгрому столичный коллектив снова оторвался от преследователей в чемпионской гонке.

Центральный поединок прошедшего тура прошел в Актобе, где местная дружина не смогла переиграть костанайский "Тобол" – 0:0.

Чемпион страны "Кайрат" не отошел от недавней победы в Лиге чемпионов УЕФА и сыграл дома вничью с "Кайсаром" из Кызылорды – 1:1.

Как известно, 17 июля алматинская команда на своей арене переиграла словенскую "Олимпию" (2:0) в рамках ответного матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

И уже 22 июля победитель КПЛ-2024 сыграет на выезде против финского КуПС за выход в третий круг отбора самого престижного клубного турнира Европы.