17-й тур КПЛ-2025 по футболу принес ряд сюрпризов от аутсайдеров
Из всех поединков прошедшего тура героями вышли футболисты "Атырау", которые одержали первую победу за последние 17 игр нынешнего сезона.
Западноказахстанцы, занимающие последнюю 14-ю строчку турнирной таблицы, на выезде сумели переиграть крепкого середнячка "Кызылжар" (Петропавловск) – 1:0.
Еще одним громким успехом текущего чемпионата отметился "Жетысу" из Талдыкоргана, который дома отобрал очки у шымкентского "Ордабасы" – 1:0.
Самый крупный счет 17-го тура был зафиксирован в Астане, где местный клуб не пощадил "Туран" из Туркестанской области – 7:0.
Благодаря этому разгрому столичный коллектив снова оторвался от преследователей в чемпионской гонке.
Центральный поединок прошедшего тура прошел в Актобе, где местная дружина не смогла переиграть костанайский "Тобол" – 0:0.
Чемпион страны "Кайрат" не отошел от недавней победы в Лиге чемпионов УЕФА и сыграл дома вничью с "Кайсаром" из Кызылорды – 1:1.
Как известно, 17 июля алматинская команда на своей арене переиграла словенскую "Олимпию" (2:0) в рамках ответного матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.
И уже 22 июля победитель КПЛ-2024 сыграет на выезде против финского КуПС за выход в третий круг отбора самого престижного клубного турнира Европы.