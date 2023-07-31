Китай выиграл медальный зачет ЧМ-2023 по водным видам спорта в Японии
Эксклюзивные репортажи,
закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канал
Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое.
Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!
Представители Поднебесной захватили первенство сразу же с первых дней Чемпионата мира-2023 и никому не дали усомниться в своем лидерстве за две недели. На финишном отрезке соревнований китайцы накопили 40 медалей: 20 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых. На второй позиции Австралия (15-9-6), американцы – на третьей строчке (7-22-15).
Что касаемо казахстанской сборной, то мы располагаемся в ряде команд, которые заняли места с 26 по 30 в медальном зачете. Единственную медаль для Казахстана заработал Эдуард Ким, который завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по артистическому плаванию (соло). В финальных соревнованиях он накопил 216 баллов.
Фото: Instagram/drs_kz
Тем временем, японцы передали флаг мирового первенства по водным спорта следующей стране, которая примет ЧМ-2024. В будущем году ответственные состязания пройдут в Дохе (Катар). Предолимпийские старты состоятся со 2 по 18 февраля. А времени осталось не так много, на подготовку катарского чемпионата мира в запасе у спортсменов больше полугода.