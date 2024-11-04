Казахстанcкие боксеры выиграли медальный зачет молодежного ЧМ-2024 в Черногории

В Будве (Черногория) спущен занавес мирового первенства среди боксеров до 22 лет. Великолепно выступили на этих соревнованиях молодые спортсмены сборной Казахстана, в активе которых 17 медалей различного достоинства, сообщает Zakon.kz.

В заключительный день ЧМ-2024 на ринг Будвы поднялись четверо казахстанцев, чтобы оспорить "золото" турнира.

В весе 50 кг Елянур Турганова победила ирландку Карлаг Пике. Бексултан Боранбек (51 кг) был сильнее Муневар Морено Джастин (Колумбия). В весовой категории до 71 кг Онер Сейлхан переиграл россиянина Алексея Гукова.

Улдана Таубай (66 кг) в решающем бою соревнований уступила Кайле Дойли Бирн (Ирландия).

2 ноября чемпионами мира стали Торехан Сабырхан, который назван лучшим боксером черногорских состязаний.

Также в этот день на высшую ступень пьедестала почета поднялись Санжарали Бегалиев и Аружан Зейноллаева.

Тем самым казахстанские боксеры везут на Родину шесть медалей высшей пробы, одно "серебро" и 10 бронзовых медалей.

Вслед за нами расположились представители Узбекистана и России, у которых по пять золотых наград.

До финальных боев мирового чемпионата у нашей дружины не смогли добраться 10 боксеров, которые гарантировали себе бронзовые призы: Диас Берикбай (48 кг), Жансери Кошербаев (57 кг), Расул Асанханов (92 кг), Аслан Елдибайулы (+92 кг), Анель Абдрасилова (48 кг), Багжан Отынбай (52 кг), Толганай Касымхан (60 кг), Аружан Жанабаева (63 кг), Шугыла Налибай (75 кг) и Панар Сейтханкызы (+81 кг).