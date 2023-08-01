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Всемирная летняя Универсиада: казахстанская тхэквондистка завоевала "золото"

Всемирная летняя Универсиада: казахстанская тхэквондистка завоевала золото Фото: gov.kz
Казахстанская тхэквондистка Рита Бакишева принесла в копилку страны первое "золото" Всемирной Универсиады в Чэнду, сообщает Zakon.kz.

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По информации сайта акимата Астаны, Бакишева в финале в весовой категории до 46 кг выиграла у представительницы из Китайского Тайбэя.

Ранее Эльжана Таниева завоевала "серебро" в индивидуальных соревнованиях по художественной гимнастике с лентой.

Таким образом, в копилке сборной Казахстана одиннадцать медалей – одна золотая, пять серебряных и пять бронзовых.

Ранее сообщалось, что 31-я Всемирная летняя Универсиада в Чэнду продлится до 8 августа.

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