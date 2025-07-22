Казахстан завоевал первое "золото" на летней Универсиаде в Германии

Сборная Казахстана 22 июля выиграла первую золотую медаль на XXXII Всемирной летней Универсиаде, проходящей в Германии, сообщает Zakon.kz.

Чемпионом стал Самирхон Абабакиров, одержавший победу в соревнованиях по тхэквондо в весовой категории до 67 кг.

В финальном поединке казахстанский спортсмен уверенно обыграл соперника из Турции, принеся команде первое золото на этих играх.

По итогам прошедших соревнований на счету Казахстана: одна золотая и шесть бронзовых медалей. Турнир продолжается.

А ранее сообщалось, что драмой обернулся первый матч ФК "Кайрат" в Лиге чемпионов.

