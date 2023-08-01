Знаменитый боксер Флойд Мейвезер пригласил Жанкоша Турарова на спарринг

Казахстанский боксер-профессионал Жанкош Тураров (27-0, 20 КО) получил приглашение на совместные тренировки от легендарного абсолютного чемпиона мира, американца Флойда Мейвезера, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанский чемпион мира IBO в первом полусреднем весе Жанкош Тураров встретился с самым известным и богатым боксером планеты в одном из американских залов.

Уроженец Жамбылской области в эти дни пребывает за океаном (Лас-Вегас, США) в рамках подготовки к своему очередному бою на ринге Алматы.

WBA одобрила предварительную санкцию на проведение поединка за пояс чемпиона мира в Казахстане, который состоится 7 октября. Сразу 3 крупных телеканала мира, ESPN, ShowTime и DAZN подтвердили интерес к организации этого боя в Казахстане.

Жанкош Тураров помимо тренировочного лагеря в Лас-Вегасе, также проводить переговоры по организации вечера большого бокса у себя на Родине.

Свой последний бой 32-летний непобежденный Тураров провел 21 марта в Алматы, когда победил техническим нокаутом мексиканца Алехандро Менесеса (16-6, 9 КО). Эта победа позволило казахстанцу завоевать титул чемпиона мира IBO в первом полусреднем весе.

