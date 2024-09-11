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Тренер боксера Жанкоша Турарова сделал важное заявление перед боем в Алматы

Боксер Жанкош Тураров , фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 04:59 Фото: Instagram/zhankoshturarov
Казахстанский боксер Жанкош Тураров 28 сентября выйдет на ринг с непобежденным венесуэльцем Хесусом Корреа Пинто, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, к важному поединку Турарова готовит заслуженный тренер Казахстана по боксу Сагатбек Мусаханов. По его словам, Жанкош планирует показать все свои лучшие качества на домашнем ринге.

"У соперника 16 боев и 16 нокаутов. Неплохой соперник. Посмотрим, бой покажет. Самое главное, чтобы без травм, все-таки холода начинаются", – сказал Сагатбек Мусаханов.

В декабре Тураров одержал победу над японцем Акихиро Кондо (37-12, 21КО). На кону были титулы чемпиона мира по версии IBO в первом полусреднем весе и пояс WBA Gold World.

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