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Шахматы могут включить в показательную программу летней Олимпиады-2028

Глава FIDE: Шахматы могут включить в показательную программу Олимпиады Фото: Instagram/fide_chess
Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович известил общественность о том, что древнюю игру могут включить в показательную программу Летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, сообщает Zakon.kz.

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Главный шахматный функционер мира заявил, что этому виду спорта "нечего терять". FIDE нацелена на включение шахмат в культурную программу будущих Олимпийских игр через пять лет.

"Моя мечта – увидеть, как шахматисты становятся олимпийскими чемпионами вне зависимости от формата. Скорее всего, это будут скоростные состязания, и приоритетом станут быстрые шахматы. МОК любит шахматы, к нам нет ненависти и нежелания включать в программу. Наша цель на любой следующей Олимпиаде – стать частью показательных видов или культурной программы. Мы ежедневно работаем со специальной комиссией, серьезно относимся к этому вопросу и знаем, что это займет время".Аркадий Дворкович, глава FIDE

Шахматные соревнования в рамках показательных видов спорта могут проходить во время Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе, но не будут входить в официальную программу.

Первый шаг в этом направлении мировая шахматная федерация уже сделала. Шахматы включили в первую Олимпийскую неделю киберспорта Международного олимпийского комитета (МОК) в Сингапуре (это спортивное мероприятие прошло в июне). Абсолютным победителем этих соревнований стал экс-россиянин Алексей Сарана, ныне выступающий за Сербию.

Ранее в Казахстане утвердили комплексный план развития шахмат на 2023-2027 годы.

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