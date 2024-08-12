Бокс могут убрать из программы Олимпиады-2028

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что бокс могут вычеркнуть из списка олимпийских видов спорта уже на следующих играх в Лос-Анджелесе, сообщает Zakon.kz.

По информации 360.ru, это важное решение примут уже в 2025 году.

"В какой-то момент, в следующем году. Хотим, чтобы это произошло как можно скорее, желательно в первой половине года, но вряд ли это произойдет раньше". Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах

По тому же принципу карате уже был исключен из Олимпиады три года назад.

Пока говорить об исключении бокса преждевременно, потому что Томас Бах указал на то, что если такое решение и будет принято, то в середине следующего года, а также подчеркнул, что национальные организации должны объединиться для проведения международных соревнований по боксу.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Узбекистана по боксу Тулкин Киличев перенес сердечный приступ, празднуя победу своего ученика Хасанбоя Дусматова на Олимпиаде-2024. Наставника спасли британские врачи с помощью дефибриллятора.

