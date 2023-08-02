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Экс-баскетболиста сборной России Никиту Шабалкина избили нанятые им рабочие

Бывшего баскетболиста сборной России избили нанятые им рабочие Фото: wikimedia
Чемпион Европы 2007 года по баскетболу в составе российской команды Никита Шабалкин подрался с рабочими, которые занимались благоустройством его коттеджа. Причиной драки стало то, что баскетболист отказался платить рабочим, сообщает Zakon.kz.

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По предварительной информации Mash, конфликт затеял сам спортсмен. Он был недоволен качеством выполненных работ и отказался за них платить. Сначала он ругался с рабочими по телефону, а затем приехал на участок и устроил драку. Шабалкин ударил одного из строителей, в результате чего тот получил сотрясение мозга. После этого спортсмен вступил в конфликт с остальными рабочими, разбил стеклянный стол и порезал руку.


Впоследствии экс-игрок сборной России был избит рабочими и попал в больницу с порезами и закрытой черепно-мозговой травмой. Нанятые рабочие сняли на видео свои травмы и побои, а также написали на спортсмена заявление в полицию.

36-летний Никита Шабалкин в 2013 году завершил профессиональную карьеру. Он чемпион Европы по баскетболу 2007 года, выступал на позиции центрового. Победитель молодежного турнира Евролиги в составе ЦСКА, чемпион Европы среди молодежных команд 2005 года, обладатель Кубка России, двукратный серебряный призер чемпионата России, вице-чемпион XXV Всемирных Студенческих Игр-2009.

Ранее сообщалось, что вратаря футбольной сборной Италии избили и ограбили в собственном доме.

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