Актер Никита Кологривый назвал качество, которое для него важно в девушках

Гостем заключительного в 2024 году выпуска шоу Ляйсан Утяшевой "Дерзкая готовка" стал российский актер Никита Кологривый. Звезды не только подвели итоги и обсудили особенности актерской профессии, но и затронули вопросы личной жизни Никиты, сообщает Zakon.kz.

Отвечая на вопрос о том, какие девушки ему нравятся, Кологривый прежде всего раскрыл, к чему готовиться его потенциальной возлюбленной в отношениях с ним.

"Если учитывать тот факт, что я не нахожусь дома и в каком-то городе могу быть дольше трех дней, то, наверное, она должна быть готова к кочевой жизни", – сообщил актер.

Также для него важно присутствие у девушки чувства иронии. А вот внешним данным Никита, по его словам, не придает большого значения: цвет волос, рост и возраст для него не важны.

При этом Кологривый признался, что в данный момент у него на первом месте карьера.

"Как угодно пусть будет, лишь бы хотелось приходить домой. Но пока, если честно, первым делом самолеты. Увы и ах, пока я сам не определюсь, какой жизни я хочу, пока это все интуитивные догадки, а со временем я пойму, какая жизнь меня устраивает, какой жизни я хочу..." – рассуждал актер.

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