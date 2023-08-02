"Астане" нужен подвиг по расписанию

Olimpbet анализирует ответный матч столичной команды против загребского "Динамо" в Лиге чемпионов.

"Астана" (Астана, Казахстан) – "Динамо" (Загреб, Хорватия). 2 августа, 20:00 (время Астаны)

В Загребе "Астана" потерпела болезненное поражение, пропустив от "динамовцев" четыре безответных мяча. Казахстанским клубам еще никогда в истории не удавалось проходить своих соперников в еврокубках после разгрома в первой встрече.

Однако представители других стран подобные камбэки совершали, причем далеко не единожды. Один из ярчайших примеров, который еще свеж в памяти, – двухраундовая дуэль "Барселоны" и ПСЖ в 1/8 финала ЛЧ сезона-2016/17. Тогда парижане на своем поле не оставили от каталонцев камня на камне, разгромив их 4:0. Однако "Барса" в родных стенах взяла убедительнейший реванш со счетом 6:1 и вышла в четвертьфинал турнира.

В общем, выбрасывать заранее белый флаг "Астане" ни в коем случае нельзя. Хотя стоит признать: чемпионам Казахстана потребуется сотворить настоящий подвиг, чтобы пройти загребское "Динамо".

Положение казахстанской команды осложняется еще и тем, что она пока ни разу не смогла забить хорватам: три предыдущих матча в истории их взаимоотношений завершились тремя поражениями "Астаны" с разницей мячей 0:7. А тут жизненно необходимо поражать ворота "динамовцев" как минимум четырежды за одну игру.

Эксперты Olimpbet считают коллектив из Загреба явным фаворитом и в ответном матче: П1 – 3.83, Х – 3.53, П2 – 2. И даже вероятность одного гола "Астаны" оценивается ниже, чем победа гостей – кэфом 2.6.

Что же касается минимально удобоваримого для хозяев счета 4:0, который позволит "Астане" лишь перевести выяснение отношений в дополнительное время, то на него коэффициент совсем уж заоблачный – 92.

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