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Астана завершила выступление в Лиге чемпионов

спорт Фото: Instagram/fca.astana
Казахстанский футбольный клуб "Астана" на своем поле проиграл загребскому "Динамо" в ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

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Матч в Астане закончился победой "Динамо" со счетом 2:0. На 24-й минуте у хорватов отличился Махир Эмрели, а на 89-й результативным ударом отметился Антонио Марин. Видео голов можно посмотреть ниже.

Главный тренер казахстанской команды Григорий Бабаян выступил после поражения.


Таким образом, "Астана" вылетела из Лиги чемпионов по итогам двухматчевого противостояния: в первой игре "Динамо" победило со счетом 4:0. Теперь "Астана" выступит в Лиге Европы, где ее соперником по третьему отборочному раунду будет болгарский "Лудогорец". Что касается загребского "Динамо", то хорватский клуб в третьем раунде Лиги чемпионов встретится с греческим АЕКом.

Елена Беляева
Астана Хорватия
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