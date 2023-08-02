"Реал" попробует обидеть "Юве", а "Челси" с "Боруссией" готовы к "перестрелке"

В очередных поединках североамериканского турне топовые европейские клубы продолжают готовиться к новому сезону. В Olimpbet предлагают обратить внимание на эти матчи четверга.

"Ювентус" – "Реал". 3 августа, 05:30 (по времени Астаны)

"Реал" находится в предсезонном турне по Штатам с середины июля. После побед над "Миланом" и "МЮ" "сливочные" потерпели крайне болезненное поражение от "Барселоны" (0:3). Так что мадридская команда выйдет на поединок с "Ювентусом" мобилизованной максимально.

Туринцы же за океаном провели всего одну игру, с "Миланом". Нынешнее состояние итальянского гранда – "прогрев всех двигателей" перед сезоном. Неудивительно, что коэффициенты на исходы матча у лучшего букмекера Казахстана Olimpbet выглядят следующим образом: П1 – 3.83, Х – 3.98, П2 – 1.86.

Кстати, весьма неплохой кэф предлагается на чистую победу "Реала". Помимо мотивации после контузии от каталонцев у игроков королевского клуба есть и вполне приземленные задачи – проявить себя перед Карло Анчелотти.

К тому же главный тренер мадридцев перестраивает атакующую линию команды после ухода Карима Бензема. Наверняка в игре против туринцев мы увидим в деле связку форвардов Винисиус – Родриго. А в центре поля будет работать английский новичок Джуд Беллингем. Все это выглядит весьма перспективно в контексте агрессии испанцев по отношению к "Ювентусу", который до сих пор не раскачался в межсезонье.

Эксперты Olimpbet также рекомендуют присмотреться к ставке на то, что "Реал" забьет в обоих таймах, за 2.37. После "волшебного пендаля" от "Барселоны" сложно рассматривать предстоящую игру мадридцев против Турина иначе чем как проверку на наличие самоуважения.

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Фото: Olimpbet

"Челси" – "Боруссия" Дортмунд. 3 августа, 06:30

Обе команды весьма неплохо смотрятся в спаррингах межсезонья. И лондонцам, и дортмундцам есть что доказывать. Первые полностью провалили прошлый сезон в АПЛ. Да и вторые загубили его концовку, когда уже почти завоевали звание чемпиона Германии, уступив-таки титул "Баварии".

Приход Маурисио Почеттино на пост главного тренера "Челси" меняет коллектив на глазах. Свидетели товарищеских поединков "синих" в один голос говорят, что уже сейчас команда смотрится солидно и "вкусно" для болельщиков. Похоже, Почеттино решил уделить особое внимание атакующей потенции своих подопечных.

В этом контексте особо интересным будет посмотреть на дуэль в североамериканском Чикаго английской банды с дортмундцами, которые практически всегда готовы "зарубиться" на встречных курсах с любым соперником. Ставка на тотал забитых голов (3) бол в линии самого надежного букмекера Казахстана Olimpbet смотрится вполне рабочей.

На исходы же матча Olimpbet предлагает следующие коэффициенты: П1 – 2.33, Х – 3.56, П2 – 2.95. Как видим, явного фаворита нет. Но не должна эта "чикагская гастроль" обойтись без активных атак и забитых мячей.

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