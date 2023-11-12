Под натиском критики: "Челси" готовится к бою с "Манчестер Сити"

Olimpbet предлагает аналитику на горячие матчи воскресенья в АПЛ и Ла Лиге.

Англия. Премьер-лига. 12 тур. "Челси" – "Манчестер Сити". 12 ноября, 22:30 (по времени Астаны)

После 11 сыгранных туров "Челси" идет на десятом месте, набрав 15 очков и отставая от лидера – как раз "Манчестер Сити" – уже на 12 баллов. Команда Маурисио Почеттино, как и сам главный тренер, подвергаются нещадной критике. Вполне вероятно, что именно матч с топовыми манчестерцами станет для "синих" своего рода лакмусовой бумажкой. Или лондонцы поверят в свои силы и включатся в борьбу за зону попадания в ЛЧ, или снова проведут невзрачный сезон. Своего рода матч-шлагбаум.

В то, что хозяева смогут открыть его, аналитики не очень верят. В линии самого надежного букмекера Казахстана "Ман Сити" идет однозначным фаворитом противостояния: П1 – 4.98, Х – 3.89, П2 – 1.73.

В прошлые выходные "Челси" в гостях разгромил "Тоттенхэм" со счетом 4:1. Но не стоит забывать, что три гола лондонцы забили после того, как у "шпор" были удалены два игрока. Тот матч явно не показатель нынешней формы команды Почеттино. Какова она – наверное, до конца не знает даже сам аргентинский наставник.

Подопечные Пепа Гвардиолы в последнее время унижают "синих" безо всякой жалости. "Ман Сити" выиграл шесть последних очных матчей во всех турнирах, причем ни в одном из них "Челси" не мог забить. В линии Olimpbet есть вариант ставки "Челси" забьет: нет" за коэффициент 2.5.

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Фото: Olimpbet

Ла Лига. 13 тур. "Севилья" – "Бетис". 12 ноября, 23:30

Несмотря на то, что хозяева сейчас занимают 15-ю строчку в таблице, а гости – шестую, актуальные результаты всегда остаются на втором плане, когда речь идет о знаменитом на весь футбольный мир севильском дерби. Эти противостояния всегда – натуральное пламя.

Кстати, после возвращения в команду хозяев Серхио Рамоса "Севилья" играет значительно лучше, чем набирает очки. Болельщики надеются, что в итоге их парни не будут вновь бороться за выживание в элите, как в прошлом сезоне. Если что, всегда есть Рамос с его авторитетом в раздевалке и крепким кулаком.

Давайте взглянем на предматчевые расклады. Несмотря на отставание от оппонента на девять очков (11 против 20), именно "Севилья" идет, согласно коэффициентам в линии самого популярного букмекера Казахстана, фаворитом в этой дуэли: П1 – 2.09, Х – 3.55, П2 – 3.5.

Накал страстей в дерби на поле стадиона "Рамон Санчес Писхуан" будет, вне всяких сомнений, запредельным. Удаления в севильских дерби случаются гораздо чаще, чем в "стандартных" матчах обеих команд в Ла Лиге. И в линии Olimpbet можно найти вариант ставки "Удаление в матче: да" за коэффициент 2.39.

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