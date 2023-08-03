"Актау, принимай пас!": большой спортивный праздник "Футбол жолы" едет на побережье Каспия
На минувшей неделе шымкентцы погрузились в атмосферу масштабного спортивного праздника. Именно на юге страны фестиваль "Футбол жолы" начал свой путь по регионам Казахстана.
А в ближайшее воскресенье, 6 августа, фестиваль сделает остановку в амфитеатре на набережной Актау. Горожан ждет незабываемый ивент с игровыми зонами, тысячами призов, турниром по футболу и концертной программой.
Главная изюминка вечера: специальная экспозиция главных футбольных наград страны, с которыми все желающие могут сделать памятные фото. Кроме того, с фанатами на автограф-сессии встретятся звездные игроки ФК "Каспий".
Музыкальные хедлайнеры "Футбол жолы" в Актау: певец Akim (экс-участник Q-pop бэнда Newton), группа Clover.
В городском турнире по футболу могут принять участие актаусцы в возрасте от 16 лет и старше. Состязание пройдет в формате 3x3 без вратаря. Заявку на участие можно подать на сайте фестиваля footballfest.kz.
Любимые горожанами заведения предложат специальные угощения на фудкорте. А неподалеку будет действовать чиллаут-зона, где можно перевести дух и охладиться от летней жары.
Фестиваль "Футбол жолы" организован Казахстанской федерацией футбола и букмекерской компанией Olimpbet и посвящен 110-летию казахстанского футбола.
Вход на мероприятие свободный. Не пропустите грандиозный праздник в вашем городе!
Дальнейший маршрут "Футбол жолы":
- 13 августа – Атырау.
- 19 августа – Уральск.
- 26 августа – Актобе.
- 2 сентября – Кокшетау.
- 10 сентября – Астана.
- 16 сентября – Семей.