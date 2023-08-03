"Актау, принимай пас!": большой спортивный праздник "Футбол жолы" едет на побережье Каспия

После громкого старта в Шымкенте фестиваль спорта и развлечений "Футбол жолы" отправляется на запад. И приглашает всех болельщиков морской столицы Казахстана провести незабываемое время уже в ближайшее воскресенье.

На минувшей неделе шымкентцы погрузились в атмосферу масштабного спортивного праздника. Именно на юге страны фестиваль "Футбол жолы" начал свой путь по регионам Казахстана.

А в ближайшее воскресенье, 6 августа, фестиваль сделает остановку в амфитеатре на набережной Актау. Горожан ждет незабываемый ивент с игровыми зонами, тысячами призов, турниром по футболу и концертной программой.

Главная изюминка вечера: специальная экспозиция главных футбольных наград страны, с которыми все желающие могут сделать памятные фото. Кроме того, с фанатами на автограф-сессии встретятся звездные игроки ФК "Каспий".

Музыкальные хедлайнеры "Футбол жолы" в Актау: певец Akim (экс-участник Q-pop бэнда Newton), группа Clover.

В городском турнире по футболу могут принять участие актаусцы в возрасте от 16 лет и старше. Состязание пройдет в формате 3x3 без вратаря. Заявку на участие можно подать на сайте фестиваля footballfest.kz.

Любимые горожанами заведения предложат специальные угощения на фудкорте. А неподалеку будет действовать чиллаут-зона, где можно перевести дух и охладиться от летней жары.

Фестиваль "Футбол жолы" организован Казахстанской федерацией футбола и букмекерской компанией Olimpbet и посвящен 110-летию казахстанского футбола.

Вход на мероприятие свободный. Не пропустите грандиозный праздник в вашем городе!

Дальнейший маршрут "Футбол жолы":