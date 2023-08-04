Футболисты "Каспия" сыграли матч с участниками ЧМ-2023 по шахматам
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В этих играх команду участников мирового первенства возглавил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.
"Все могут сдружиться, поиграть в футбол, уровень хороший, но главное, что все вместе получают удовольствие от общения. Для шахматиста очень важна физическая форма, несколько часов за доской требуют большой энергоотдачи. Критически важно поддерживать себя в хорошей физической форме". Аркадий Дворкович
Команде шахматистов из ЮАР даже удалось одержать победу в непростом противостоянии с футболистами "Каспия".
"Шахматы становятся значительной частью жизни в Казахстане. Люди, которые здесь живут, получают хорошее образование, развивается инфраструктура. Страна на правильном пути. Мы отлично работаем с Федерацией шахмат Казахстана, предстоящий чемпионат мира среди школ уже не первый, были такие турниры, но они не стали традицией". Аркадий Дворкович
Игроки "Каспия" уделили время юным шахматистам
в разгар футбольного сезона в стране, тем более на носу матч 18-го тура чемпионата КПЛ с "Аксу" из Павлодара.
"Результат не так важен, рад, что детям понравилось. Мы немного поддавались, ребята так старались, и они умеют играть в футбол, Я бы даже сыграл в шахматы с одним из них, тоже увлекался этим видом спорта, много играл с моим отцом и дедушкой. Шахматы, безусловно, полезны для развития умственных способностей, нужно быть сосредоточенным несколько часов, что пригодится в жизни". Жига Овсенек, игрок "Каспия"
Чуть ранее молодые шахматисты посетили тренировку баскетбольного клуба "Каспий", потренировались и сыграли товарищеские матчи с профессиональными
баскетболистами.
World Schools Team Championship-2023 – глобальный Чемпионат мира по шахматам среди школьных команд. Пройдет с 3 по 8 августа в Актау. Турнир пройдет в двух категориях: до 12 лет и до 18 лет. За призы поспорят более 400 участников из 50 стран. Казахстан представят 10 школ из 6 городов нашей страны.