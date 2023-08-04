Суперкубок Нидерландов: кто возьмет первый трофей сезона?

В ночь с пятницы на субботу в Роттердаме состоится матч между чемпионом Эредивизи и обладателем Кубка страны. В Olimpbet оценили шансы "Фейеноорда" и ПСВ в этом сражении.

"Фейеноорд" (Роттердам) – ПСВ (Эйндховен). 5 августа, 00:00 (время Астаны)

Матч за Суперкубок традиционно проводится между главными триумфаторами минувшего сезона – чемпионом и обладателем Кубка страны. Нидерланды в этом плане – не исключение. Но тут есть один нюанс: встреча проводится на поле победителя национального первенства, из-за чего он имеет определенное преимущество в виде горячей поддержки родных болельщиков.

Поскольку чемпионом Эредивизи сезона-2022/23 стал "Фейеноорд", он и получил право принять обладателя Кубка ПСВ на своей территории – арене "Де Кейп" в Роттердаме.

Клуб из Эйндховена – абсолютный рекордсмен по количеству участий в битвах за Суперкубок Нидерландов. ПСВ играл в таких матчах 20 раз, взяв 13 из них. У команды из Роттердама статистика намного скромнее: десять участий и всего четыре победы.

Однако очная статистика последнего времени явно не в пользу "красно-белых": из десяти последних дуэлей они выиграли всего однажды, тогда как за "Фейеноордом" остались четыре матча, а еще пять встреч завершились мирным исходом. С другой стороны, в минувшем сезоне ПСВ взял у "южан" четыре очка из шести.

Эксперты Olimpbet полагают, что у "Фейеноорда" заметно больше шансов на завоевание трофея, носящего имя легендарного "Летучего голландца" Йохана Кройфа: П1 – 2.21, Х – 3.6, П2 – 3.24.

Сам же матч на стадионе "Де Кейп" ожидается в большей степени "верховым", чем "низовым": Тот (2.5) М – 2.08, Б – 1.79. Очень интересной выглядит ставка "Фейеноорд" первый гол и П1 – 2.25.

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