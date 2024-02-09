Возьмет ли Рыбакина второй трофей в сезоне?

Елена Рыбакина (Казахстан) – Кристина Буча (Испания). 9 февраля, 16:45 (время Астаны)





Первая ракетка Казахстана и пятая ракетка мира накануне успешно стартовала в Абу-Даби, обыграв американку Даниэль Коллинс. Правда, как и прогнозировалось, сделала это не без труда, проиграв-таки один сет (4:6, 6:3, 6:3).





Вероятно, трехнедельный перерыв между турнирами Рыбакина брала не просто так, и теперь ей нужно было время, чтобы вкатиться в игру. Казахстанка на турнире первая сеяная, и матч за выход в полуфинал станет для нее всего лишь вторым.





Тогда как испанка не смогла пройти сито квалификации, но попала в основную сетку как лаки-лузер. В последнем матче Буча, занимающая 74 место в рейтинге WTA, обыграла британку Хитер Уотсон из второй сотни (7:6 (7:1), 7:5).





Рыбакина в Абу-Даби защитила свои очки за прошлогодний четвертьфинал. В первом матче она хорошо набирала на своей подаче, реализовала половину брейк-поинтов и не допустила ни одной двойной ошибки.





Теннисистки играли друг против друга месяц назад, тогда казахстанка была сильнее в двух сетах (6:3 7:5). Буча впервые в этом году прошла дальше второго круга, тогда как казахстанка уже имеет в своей копилке победу на турнире в австралийском Брисбене.





Аналитики Olimpbet считают, что Рыбакина выиграет этот матч на классе и выйдет в полуфинал – П1 – 1.07, П2 – 8.5 . Ну а самый высокий коэффициент предлагается на мини-сенсацию – что казахстанка выиграет только один сет и потерпит итоговое поражение – 16.



