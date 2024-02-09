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Возьмет ли Рыбакина второй трофей в сезоне?
Фото: Olimbet
На турнире в Абу-Даби WTA 500 ведет борьбу сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина. Расклады на топовые матчи дня представляет самый популярный букмекер страны.
Елена Рыбакина (Казахстан) – Кристина Буча (Испания). 9 февраля, 16:45 (время Астаны)
Первая ракетка Казахстана и пятая ракетка мира накануне успешно стартовала в Абу-Даби, обыграв американку Даниэль Коллинс. Правда, как и прогнозировалось, сделала это не без труда, проиграв-таки один сет (4:6, 6:3, 6:3).
Вероятно, трехнедельный перерыв между турнирами Рыбакина брала не просто так, и теперь ей нужно было время, чтобы вкатиться в игру. Казахстанка на турнире первая сеяная, и матч за выход в полуфинал станет для нее всего лишь вторым.
Тогда как испанка не смогла пройти сито квалификации, но попала в основную сетку как лаки-лузер. В последнем матче Буча, занимающая 74 место в рейтинге WTA, обыграла британку Хитер Уотсон из второй сотни (7:6 (7:1), 7:5).
Рыбакина в Абу-Даби защитила свои очки за прошлогодний четвертьфинал. В первом матче она хорошо набирала на своей подаче, реализовала половину брейк-поинтов и не допустила ни одной двойной ошибки.
Теннисистки играли друг против друга месяц назад, тогда казахстанка была сильнее в двух сетах (6:3 7:5). Буча впервые в этом году прошла дальше второго круга, тогда как казахстанка уже имеет в своей копилке победу на турнире в австралийском Брисбене.
Аналитики Olimpbet считают, что Рыбакина выиграет этот матч на классе и выйдет в полуфинал – П1 – 1.07, П2 – 8.5. Ну а самый высокий коэффициент предлагается на мини-сенсацию – что казахстанка выиграет только один сет и потерпит итоговое поражение – 16.
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Фото: Olimbet
Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – Онс Жабер (Тунис). 9 февраля, 19:00
Параллельно Рыбакиной в турнирной сетке борьбу ведет Онс Жабер, которая идет сразу за казахстанкой в мировом рейтинге. Но представительнице Туниса соперница попалась более серьезная – Беатрис Хаддад-Майя, занимающая 13 место и защищающая прошлогодний полуфинал.
Жабер откровенно плохо начала нынешний сезон. До прилета в ОАЭ она успела поиграть только на Открытом чемпионате Австралии, где вылетела во втором же круге. В Абу-Даби из-за высокого посева она, как и Рыбакина, стартовала уже с 1/8, где обыграла британку Эмма Радукану, занимающую 296 место в мировом рейтинге (6:4, 6:1).
Очевидно, что Жабер постепенно набирает обороты и возвращает свою мощную подачу, но пока сложно сказать, насколько ее форма близка к оптимальной. Бразильянка, в свою очередь, в предыдущей встрече была сильнее полячки Магды Линетт (7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:1), но плохо играла на своей подаче и также оставила много вопросов. Очевидно, что если теннисистка из Туниса набирает форму, то проблем у Хаддад-Майи будет предостаточно.
Эксперты Olimpbet в этом матче отдают предпочтение Жабер – П1 – 2.34, П2 – 1.59. Вероятнее всего, игра будет затяжной – Тот (21.5) Б – 1.9.
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