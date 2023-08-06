Опубликовано полное видео победы Алмабаева и статистика ударов против Осборна
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В противостоянии с хозяином октагона Алмабаев одержал победу удушающим приемом во втором раунде. Преимущество "Зульфикара" было доминирующим: он нанес 52 точных удара Осборну, когда его соперник отметился всего лишь 8 точными попаданиями.
У Асу было пять попыток тейкдаунов, две из которых он все- таки использовал, а у Оди не было ни одной. Если брать временный контроль, то здесь у нашего бойца было 5 минут и 24 секунды против 21-й секунды у американца.
Отметил успешный дебют казахстанского бойца и промоушен UFC, а некоторые фанаты уже сравнили "Зульфикара" со знаменитым российским файтером Хабибом Нурмагомедовым.
"Доминирующий финиш в начале турнира в Нэшвилле". Заявление UFC
После поединка Алмабаев сделал громкое заявление мировой общественности.
"Эй, UFC, я новая звезда этого дивизиона, Зульфикар. Алга, Казахстан! Я сказал, что в 2025 году стану чемпионом. Если я так сказал, значит, так и будет. Привет моей семье, моим друзьям".Асу Алмабаев
Если для Алмабаева это первая победа в UFC, то для Осборна это был уже восьмой поединок в UFC, 4 победы и 4 поражения. А казахстанец проигрывал пять лет назад, и после этого держится на победной волне. К данному часу в его активе четырнадцать победных боев в ММА и один уже в в UFC.