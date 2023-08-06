Опубликовано полное видео победы Алмабаева и статистика ударов против Осборна

Ночью 6 августа казахстанских болельщиков смешанных единоборств порадовал своей яркой и дебютной победой в октагоне UFC Асу Алмабаев. К этому моменту известна статистика боя Асу Алмабаева против американца Оди Осборна на турнире UFC on ESPN 50 (Нэшвилл, США), сообщает Zakon.kz.

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В противостоянии с хозяином октагона Алмабаев одержал победу удушающим приемом во втором раунде. Преимущество "Зульфикара" было доминирующим: он нанес 52 точных удара Осборну, когда его соперник отметился всего лишь 8 точными попаданиями.





У Асу было пять попыток тейкдаунов, две из которых он все- таки использовал, а у Оди не было ни одной. Если брать временный контроль, то здесь у нашего бойца было 5 минут и 24 секунды против 21-й секунды у американца.

Отметил успешный дебют казахстанского бойца и промоушен UFC, а некоторые фанаты уже сравнили "Зульфикара" со знаменитым российским файтером Хабибом Нурмагомедовым.

"Доминирующий финиш в начале турнира в Нэшвилле". Заявление UFC

После поединка Алмабаев сделал громкое заявление мировой общественности.

"Эй, UFC, я новая звезда этого дивизиона, Зульфикар. Алга, Казахстан! Я сказал, что в 2025 году стану чемпионом. Если я так сказал, значит, так и будет. Привет моей семье, моим друзьям". Асу Алмабаев

Если для Алмабаева это первая победа в UFC, то для Осборна это был уже восьмой поединок в UFC, 4 победы и 4 поражения. А казахстанец проигрывал пять лет назад, и после этого держится на победной волне. К данному часу в его активе четырнадцать победных боев в ММА и один уже в в UFC.