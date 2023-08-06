Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Опубликовано полное видео победы Алмабаева и статистика ударов против Осборна

UFC Первая победа Фото: Instagram/Asu_Zulfikar57
Ночью 6 августа казахстанских болельщиков смешанных единоборств порадовал своей яркой и дебютной победой в октагоне UFC Асу Алмабаев. К этому моменту известна статистика боя Асу Алмабаева против американца Оди Осборна на турнире UFC on ESPN 50 (Нэшвилл, США), сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

В противостоянии с хозяином октагона Алмабаев одержал победу удушающим приемом во втором раунде. Преимущество "Зульфикара" было доминирующим: он нанес 52 точных удара Осборну, когда его соперник отметился всего лишь 8 точными попаданиями.


У Асу было пять попыток тейкдаунов, две из которых он все- таки использовал, а у Оди не было ни одной. Если брать временный контроль, то здесь у нашего бойца было 5 минут и 24 секунды против 21-й секунды у американца.

Отметил успешный дебют казахстанского бойца и промоушен UFC, а некоторые фанаты уже сравнили "Зульфикара" со знаменитым российским файтером Хабибом Нурмагомедовым.

"Доминирующий финиш в начале турнира в Нэшвилле".   Заявление UFC

После поединка Алмабаев сделал громкое заявление мировой общественности.

"Эй, UFC, я новая звезда этого дивизиона, Зульфикар. Алга, Казахстан! Я сказал, что в 2025 году стану чемпионом. Если я так сказал, значит, так и будет. Привет моей семье, моим друзьям".Асу Алмабаев

Если для Алмабаева это первая победа в UFC, то для Осборна это был уже восьмой поединок в UFC, 4 победы и 4 поражения. А казахстанец проигрывал пять лет назад, и после этого держится на победной волне. К данному часу в его активе четырнадцать победных боев в ММА и один уже в в UFC.

Читайте также

Как отреагировали казахстанские бойцы на успешный дебют Асу Алмабаева в UFC

Вау, что за дебют! Асу Алмабаев досрочно выиграл бой в UFC

Второе "золото" на Универсиаде Казахстану принес атлет Милад Карими

Куандык Шынасилов
UFC
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане установлена минимальная зарплата профессорско-преподавательского состава вузов
В Казахстане установили минимальную зарплату профессоров и преподавателей в вузах
Спад жары и сильные дожди пообещали казахстанцам на выходные
Спад жары и сильные дожди пообещали казахстанцам на выходные
Учет домашних животных
Чип, браслет, ошейник, бирка или тату: с 1 сентября собаки и кошки подлежат учету путем мечения
Казахстан суд решения подделка мошенничество
Пока суд да дело: новый вид мошенничества появился в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления