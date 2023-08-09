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Асу Алмабаев ворвался в топ-20 мирового рейтинга лучших бойцов ММА

Казахстанец Асу Алмабаев попал в топ-20 мирового рейтинга лучших бойцов ММА Фото: Instagram/Asu_Zulfikar57
Казахстанский боец Асу Алмабаев после яркой дебютной победы над ямайцем Оде Осборном на UFC on ESPN 50 попал в список 20-ти лучших бойцов планеты в наилегчайшем весе, сообщает Zakon.kz.

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В рейтинг, который ежемесячно публикует и обновляет сайт Fightmatrix, входят лучшие представители различных промоушенов, которые котируются в мире смешанных единоборств. В обновленный список сумел войти 29-летний казахстанец Асу Алмабаев, одержавший дебютную победу 6 августа в Нэшвилле (США) над представителем Ямайки Оде Осборном.

 

Казахстанского бойца опережают 18 конкурентов, но многие из них являются членами других организаций и вряд ли сразятся с Асу Алмабаевым в ближайшее время. В списке потенциальных кандидатов на будущие бои у "Зульфикара" несколько спортсменов, которые находятся выше в рейтинге: Коди Дерден (18-е место), Мухаммад Мокаев (17-е) и Тагир Уланбеков (16-е). Возглавляет рейтинг бразилец Алешандре Пантожа.


Между тем сам Асу Алмабаев уже прибыл на родину, где его с размахом встретили в алматинском аэропорту. Казахстанский боец воспользуется кратковременным отдыхом, чтобы залечить небольшую травму, которую он получил во время схватки с Осборном. По словам Асу Алмабаева, скоро он уже будет готов к следующей схватке в октагоне UFC.

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