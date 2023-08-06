Американского гонщика отстранили из-за лайка

Команда Legacy Motor Club отстранила пилота Национальной ассоциации гоночных серий на серийных автомобилях (NASCAR) Ноа Грэгсона из-за того, что он лайкнул нетолерантный пост, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что пилот NASCAR лайкнул пост, который высмеивал события, связанные с Джорджем Флойдом. Информация об этом была опубликована в аккаунте клуба в Twitter, пишет lenta.ru.

Legacy Motor Club объявил, что принял это решение немедленно. При этом гонщик выразил извинения за свои действия.

"Я понимаю серьезность этой ситуации. Я люблю и ценю всех. Я просто запутался", – отметил 25-летний спортсмен.

С 2019 года Грэгсон участвовал в гоночных соревнованиях NASCAR. Он был признан самым популярным водителем в серии NASCAR Xfinity в 2022 году.

Афроамериканец Джордж Флойд, 46 лет, скончался во время ареста в Миннеаполисе в мае 2020 года из-за использования фальшивой банкноты. После его смерти в США произошла серия протестов под лозунгом "Black Lives Matter" ("Жизни черных важны"), направленных против расизма. Бывшего полицейского Дерека Шовина признали виновным.