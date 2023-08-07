Самый успешный клуб Саудовской Аравии предложил Салаху 180 млн евро

Победитель последнего сезона футбольного чемпионата Саудовской Аравии, "Аль-Иттихад", предложил контракт форварду английского "Ливерпуля" Мохаммеду Салаху. Футболисту готовы заплатить 180 млн евро за два года, сообщает Zakon.kz.

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"Аль-Иттихад" планирует купить лидера сборной Египта у "Ливерпуля" за 60 млн фунтов. Трансфер может состояться уже в ближайшее время, так как близится начало чемпионата Саудовской Аравии. По информации из близкого окружения футболиста, "Аль-Иттихад" начал предварительные переговоры о переходе египетского форварда.





Фото: Instagram/mosalah

Тем временем Салах готовится к старту нового сезона в чемпионате АПЛ, где он в прошлом году забил 19 голов в 38 матчах. Команда Салаха начнет борьбу за титул лучшего английского клуба с противостояния с лондонским "Челси" 13 августа. Перед этим "Ливерпуль" 7 августа проведет товарищеский матч с клубом из второй Бундеслиги – "Дармштадтом".





Фото: Instagram/mosalah

Салах считается одним из лучших форвардов планеты, он трижды становился обладателем "Золотой бутсы" в АПЛ. Начал карьеру у себя на родине, в клубе "Мокавлун", затем он перешел в швейцарский "Базель". Немного поиграв в лондонском "Челси", итальянских командах "Фиорентина" и "Рома", в 2017 году Салах подписал контракт с "Ливерпулем", где добился наивысших достижений.

В составе "Ливерпуля" египетский футболист выиграл Лигу чемпионов УЕФА и дважды стал лучшим бомбардиром АПЛ. В своем третьем сезоне в составе "красных" Салах стал чемпионом Англии. С 2011 года выступает в составе сборной Египта. Мохаммеда Салаха признавали лучшим африканским футболистом в 2017-м и 2018 годах.

Ранее Салах поставил рекорд, став лидером АПЛ по количеству мячей, забитых левой ногой.